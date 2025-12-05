Multi от Минфин
українська
5 декабря 2025, 14:15

Конец большой мечты? Цукерберг урезает бюджет метавселенной на 30%

Марк Цукерберг, который в 2021 году переименовал Facebook в Meta ради идеи виртуальных миров, готовится к кардинальному сокращению расходов на это направление. Компания планирует существенно сократить финансирование подразделения, занимающегося разработкой метавселенной, перенаправив ресурсы на более перспективные технологии — искусственный интеллект и гаджеты. Об этом сообщает Bloomberg.

Марк Цукерберг, который в 2021 году переименовал Facebook в Meta ради идеи виртуальных миров, готовится к кардинальному сокращению расходов на это направление.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Что известно

Руководство Meta рассматривает возможность сокращения бюджета группы, отвечающей за метавселенную (включает платформу Horizon Worlds и подразделение виртуальной реальности Quest), на 30% уже в следующем году.

По словам инсайдеров, такие масштабные сокращения, вероятно, приведут к новой волне увольнений, которая может начаться уже в январе 2026 года. Хотя Цукерберг просил все отделы компании найти возможности для экономии 10% бюджета, от разработчиков виртуальной реальности требуют значительно больших жертв из-за отсутствия ожидаемой конкуренции на рынке и слабого интереса пользователей.

Новый фаворит: умные очки вместо шлемов

Компания официально подтвердила изменение приоритетов. Сэкономленные средства не будут выведены из инновационного подразделения Reality Labs, а перетекут в другие проекты.

«В рамках нашего общего портфолио Reality Labs мы перенаправляем часть наших инвестиций из Metaverse на ИИ-очки и устройства, учитывая импульс, который там наблюдается», — заявил представитель Meta.

Это означает, что компания делает ставку на гаджеты, которые дополняют реальность (как смарт-очки Ray-Ban), а не на громоздкие шлемы, изолирующие пользователя в виртуальном мире.

Финансовая яма размером в $70 миллиардов

Решение о сокращении назревало давно. С начала 2021 года подразделение Reality Labs принесло компании более 70 миллиардов долларов убытков. Инвесторы годами критиковали Цукерберга за расточительство, называя метавселенную «дырявым ведром».

Реакция рынка на новость о сокращении расходов была мгновенной и положительной: акции Meta подскочили на 3,4%, достигнув цены $661,53. Уолл-стрит приветствует отказ от убыточных фантазий в пользу прагматичных ИИ-продуктов.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
