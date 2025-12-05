Объемы грантов для Украины в октябре уменьшились, но выросла помощь в рамках международного сотрудничества — НБУ

В октябре 2025 года финансовое состояние внешнеэкономической деятельности Украины несколько улучшилось. Дефицит текущего счета платежного баланса сократился до 2,1 миллиарда долларов . Главными факторами стабилизации стали увеличение поступлений от международных партнеров и удачная экспортная кампания аграриев. Об этом говорится в свежем Монетарном обзоре Национального банка Украины.

Два столпа стабильности

Нацбанк выделяет две ключевые причины улучшения показателей:

Рост вторичных доходов: Хотя объемы официальных грантов несколько снизились, они остаются на высоком уровне. Компенсатором стал рост другой помощи в рамках международного сотрудничества, в частности средств, поступающих через благотворительные фонды.

Оживление торговли: Дефицит торговли товарами сократился благодаря аграрному сектору. Экспорт вырос за счет продовольствия, прежде всего растительных масел, ведь аграрии накопили запасы нового урожая. В то же время импорт притормозил из-за сезонного сокращения закупок со стороны сельхозпроизводителей (посевная и уборка урожая завершаются, поэтому потребности в топливе и удобрениях меньше).

Общая картина: дыра в $27 миллиардов

Несмотря на октябрьский позитив, общая картина за год остается сложной. За первые 10 месяцев 2025 года суммарный дефицит текущего счета достиг 26,9 миллиарда долларов.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 14,1 миллиарда долларов. То есть разрыв между тем, сколько валюты выходит из страны и сколько входит, за год вырос почти вдвое.