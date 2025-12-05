Multi от Минфин
5 декабря 2025, 12:07 Читати українською

Из-за проблем в Cloudflare «упали» биржевые платформы и популярные сервисы

В пятницу, 5 декабря, инфраструктурный гигант Cloudflare снова оказался в эпицентре технических проблем. Компания сообщила о сбое в работе своей панели управления и программных интерфейсов. Инцидент вызвал цепную реакцию, нарушив работу десятков популярных онлайн-сервисов и финансовых платформ по всему миру.

В пятницу, 5 декабря, инфраструктурный гигант Cloudflare снова оказался в эпицентре технических проблем.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Хронология и масштаб проблемы

Первые признаки нестабильности системы были зафиксированы в 10:56. Уже через 13 минут, в 11:09, инженеры Cloudflare подтвердили факт инцидента и начали расследование.

По данным компании, часть запросов пользователей завершается ошибками. Это означает, что администраторы сайтов не могут управлять настройками через веб-панель, а автоматизированные системы (API), обеспечивающие взаимодействие между различными программами, перестали отвечать.

Последствия сбоя мгновенно ощутили пользователи ряда популярных ресурсов. Сообщается о проблемах с доступом к:

  • ИИ-поисковика Perplexity;
  • Сервису мониторинга сбоев Downdetector (иронично, но он тоже пострадал);
  • Графического редактора Canva;
  • Платформы для авторов Patreon.

Особое беспокойство вызывает недоступность финансовых инструментов. Сбой затронул работу крупных инвестиционных и биржевых платформ, таких как Groww, Zerodha Kite, Upstox и Angel One, что сделало невозможным для многих трейдеров совершение операций.

Рецидив нестабильности

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Недавно Cloudflare пережила масштабный инцидент, когда ошибка в конфигурации вывела из строя значительную часть глобальной сети, парализовав работу тысяч сайтов почти на час. Хотя нынешняя проблема имеет другой технический характер (сосредоточена на управлении, а не на трафике пользователей), она вновь поднимает вопрос надежности централизованной инфраструктуры интернета.

Что такое Cloudflare и почему его сбой ломает «половину интернета»

Cloudflare — это не просто хостинг, это «щит» и «ускоритель» для значительной части всемирной сети. Компания предоставляет услуги CDN (Content Delivery Network) и защиты от DDoS-атак. Фактически, Cloudflare стоит между пользователем и сервером сайта (например, Patreon). Когда сервисы Cloudflare (в частности API) выходят из строя, ваш браузер или приложение просто не может «достучаться» до нужного сайта, даже если сам сервер этого сайта работает идеально. Поскольку услугами компании пользуются более 30% крупнейших сайтов мира, любой сбой в них выглядит как «отключение интернета».

Почему это важно

Этот инцидент в очередной раз напоминает об уязвимости современной цифровой экономики. Зависимость от нескольких ключевых провайдеров инфраструктуры (таких как Cloudflare, Amazon AWS или Microsoft Azure) создает так называемую «единственную точку отказа».

Для трейдеров и инвесторов это критический риск: невозможность зайти в приложение брокера из-за сбоя у третьей стороны (Cloudflare) может привести к прямым финансовым потерям, если в этот момент на рынке наблюдается высокая волатильность, а вы не можете закрыть позицию. Для бизнеса это сигнал о необходимости иметь резервные каналы связи или альтернативные системы защиты.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
