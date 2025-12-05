Хардфорк Fusaka в Ethereum и подготовка к запуску токена SKR от Solana Mobile: что нового

Хардфорк Fusaka активирован в мейннете Ethereum: Обновление повысит масштабируемость и безопасность

Разработчики Ethereum успешно активировали хардфорк Fusaka в главной сети. Это обновление, второе по объему после Pectra, внедряет фундаментальные изменения, направленные на значительное повышение масштабируемости, эффективности и безопасности второй по капитализации криптовалюты.

Хардфорк включает в себя десять предложений по улучшению сети (EIP). Важнейшим является EIP-7594, вводимый протоколом PeerDAS.

Ключевые технологические улучшения:

PeerDAS (EIP-7594): Эта технология позволит валидаторам проверять только небольшие фрагменты вместо целых BLOB-объектов. Это существенно повысит доступность данных для всей экосистемы.

Увеличение лимита газа: Обновление предполагает увеличение лимита газа на первом уровне более чем вдвое. Ожидается, что это повысит пропускную способность блокчейна до 12 000 транзакций в секунду (TPS).

Безопасность (EIP-7825): Устанавливается лимит газа в 30 млн на одну транзакцию, что укрепляет безопасность сети и помогает предотвратить перегрузки.

Производительность ZK: Предложения EIP-7939 и EIP-7951 направлены на повышение производительности и расширение возможностей решений, использующих технологию Zero-Knowledge (ZK).

Введение всех EIP в рамках Fusaka будет происходить поэтапно в течение декабря 2025 и января 2026 года.

Курс Ethereum отреагировал на апгрейд ростом, поднявшись в момент до $3 222. На момент написания новости актив торгуется на уровне $3 121.

Solana Mobile готовится к запуску токена SKR в январе 2026 года: 30% предложения пойдет на аирдроп

Solana Mobile, подразделение Solana Labs, анонсировала запуск нового нативного токена SKR, который состоится в январе 2026 года. Общий объем предложения токена составит 10 миллиардов SKR, при этом 30% этой суммы зарезервировано для аирдропа.

SKR станет ключевым элементом экосистемы Solana Mobile и будет выполнять функции:

Вознаграждение для пользователей;

Стейкинг;

Управленческих решений (DAO).

Токен также будет неотъемлемой частью Guardian Network — сети валидаторов и сообществ, отвечающих за поддержку инфраструктуры, работу встроенного магазина приложений dApps Store в смартфонах Solana Mobile и проверку подлинности устройств.

Первым участником Guardian Network станет сама Solana Mobile, а в течение 2026 года к ней присоединятся крупные игроки экосистемы, например Helius Labs, Jito и Anza. Владельцы SKR смогут блокировать свои токены через избранного члена Guardian Network, получая бонусы.

Распределение общего предложения в 10 млрд. SKR:

30% — аирдроп;

25% — инициативы по развитию и партнерству;

15% — Solana Mobile;

10% — Solana Labs;

10% — сокровищница сообщества;

10% - ликвидность и поддержка запуска.

Согласно токеномике, SKR будет использовать линейную модель инфляции для стимулирования ранних участников. На начальном этапе объем выпуска составит 10%, но затем он будет ежегодно уменьшаться на четверть, пока не достигнет 2%.

Биржи США с лицензией CFTC запускают торговлю спотовыми криптопродуктами

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о важном решении, которое позволит фьючерсным биржам, имеющим ее лицензию, проводить торговлю спотовыми криптопродуктами. Этот шаг является частью усилий федерального правительства США, направленных на более глубокую интеграцию цифровых активов в традиционную финансовую сферу (TradFi).

Возможность торговли спотовой криптовалютой на регулируемых фьючерсных биржах открывается впервые. Ранее в августе 2025 года CFTC уже рассматривала запуск торговли криптоактивами с использованием кредитного плеча на рынках контрактов (DCM).

Исполняющая обязанности главы Комиссии Кэролайн Фам подчеркнула важность этого решения для инвесторов.

«Недавние события на оффшорных биржах показали нам, насколько важно для американцев иметь больше выбора и доступа к безопасным, регулируемым рынкам США… Теперь, впервые в истории, спотовая криптовалюта может торговаться на зарегистрированных CFTC биржах, которые были золотым стандартом на протяжении почти ста лет, с защитой клиентов и целей она.

Таким образом, CFTC обеспечивает пользователям доступ к криптовалютным активам с повышенной защитой и прозрачностью, присущими традиционным финансовым рынкам США.

В Таиланде изъято майнинговое оборудование на $8,6 млн: Подозрение в финансировании китайских скамеров

Таиландские власти провели масштабные рейды и конфисковали оборудование для майнинга биткоина общей стоимостью $8,6 миллиона (300 миллионов бат). Оборудование было изъято у семи организаций, подозреваемых в финансировании крупных китайских мошеннических группировок. Об этом сообщает Bangkok Post.

Департамент специальных расследований конфисковал 3642 майнинговых устройства и сопутствующее электрооборудование. Значительная часть изъятой техники была размещена в звукоизолированных контейнерах, снабженных системами водяного охлаждения.

Правоохранители установили, что майнинговая цепочка ведет к группировке скамеров из КНР, базирующихся в Мьянме. Этим преступникам приписывают мошеннические инциденты на общую сумму более 140 миллионов долларов. Тайские власти обратились в Китай с запросом о помощи в расследовании.

Полиция считает, что криптомайнинг помогал преступникам решать две основные задачи:

Превращение похищенной электроэнергии в доход.

Отмывание незаконных средств посредством цифровых активов.

Консультант по киберпреступности Дэвид Сехен Бек отметил, что те же сети, которые ответственны за мошеннические комплексы с принудительным трудом, теперь инвестируют в физическую инфраструктуру, такую как центры обработки данных и криптомайнеры, чтобы сделать свои операции более устойчивыми и тяжелыми для обнаружения.

Аргентинская YPF планирует принимать криптовалюту в качестве оплаты на АЗС

Аргентинская энергетическая компания YPF изучает возможность интеграции криптовалют как платежного средства на своих автозаправочных станциях. Об этом сообщает издание LA NACION со ссылкой на представителей компании.

Это решение YPF рассматривает на фоне растущей популярности цифровых активов среди аргентинцев.

«В условиях, когда аргентинцы все активнее принимают криптовалюты, YPF рассматривает меры, чтобы присоединиться к этому движению — разрешить оплату горючего криптовалютами на своих АЗС», — отмечают журналисты.

Инициатива обсуждается только через два месяца после того, как компания ввела возможность оплаты услуг в долларах США. Долларизация расчетов соответствовала политике министра экономики Луиса Капуто, направленной на уменьшение денежной массы в песо.

По словам представителя YPF, для приема криптовалюта, вероятно, будет привлечен криптобиржевой посредник. Система будет работать аналогично оплате в долларах:

Клиент сканирует QR-код.

Приложение отображает сумму в песо, конвертируемую по текущему курсу.

Пользователь переводит средства по криптогаманцу.

Важно, что криптовалюты или доллары, поступающие на баланс YPF, могут использоваться исключительно в экосистеме компании, и при этом не происходит прямой покупки или продажи иностранной валюты.