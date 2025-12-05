Украинцы стали меньше донатить на «банки»: как теперь помогают армии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 декабря 2025, 12:55 Читати українською

Украинцы стали меньше донатить на «банки»: как теперь помогают армии

Несмотря на четвертый год полномасштабной войны, экономические трудности и психологическую усталость, финансовая поддержка армии со стороны общества не угасает, а трансформируется. Общий тренд остается положительным, однако структура благотворительности существенно изменилась: поток средств перераспределился между персональными сборами и крупными институциональными игроками. Об этом сообщает платформа Опендатабот 5 декабря.

Несмотря на четвертый год полномасштабной войны, экономические трудности и психологическую усталость, финансовая поддержка армии со стороны общества не угасает, а трансформируется.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

«Банки» худеют, но их становится больше

Статистика сборов через инструмент «банка» от monobank демонстрирует интересную динамику. За 11 месяцев текущего года украинцы перечислили на такие счета 32,47 млрд грн. В среднем это около 2,95 млрд грн ежемесячно.

Однако, если сравнивать с прошлым годом, общая сумма пожертвований через этот канал сократилась на 19%. В то же время активность волонтеров возросла: количество открытых «банок» увеличилось на 14% (до 169 тысяч в месяц).

Изменилась и покупательная способность доноров:

  • Средний чек пожертвования упал с 413 грн в прошлом году до 392 грн в этом году.
  • Количество доноров остается стабильным — около 1,8 млн человек ежемесячно.

Рекордный год для гигантов

В отличие от «розничных» сборов, крупные благотворительные организации демонстрируют феноменальный рост. Тройка лидеров — United24, «Вернись живым» и Фонд Притулы — в сумме собрала 105,87 млрд грн. Это на 37% больше, чем за три предыдущих года вместе взятых.

Распределение средств выглядит следующим образом:

  • United24: абсолютный лидер с долей 73%. На счета поступило рекордные 77,7 млрд грн (в три раза больше, чем в 2022 году). Октябрь 2025-го стал пиковым месяцем.
  • «Вернись живым»: собрано 26,2 млрд грн (в 4,4 раза больше показателей 2022 года).
  • Фонд Притулы: привлечено 1,97 млрд грн (рост на 25% за год).

Почему изменились потоки: объяснение фондов

Представители благотворительных организаций объясняют такую статистику изменением приоритетов и экономическим положением населения. В фонде «Вернись живым» отмечают перераспределение ресурса: если в 2022 году люди доверяли средства преимущественно фондам, то сейчас почти у каждого есть родственник или друг на фронте.

«Вместо того чтобы перечислить пожертвование в фонд, родственники, как и ожидалось, сначала закрывают потребность конкретного военного. Еще один вызов — экономическая ситуация в стране: у людей становится меньше средств, соответственно, меньше возможностей помогать», — комментируют в фонде.

Также замедлилась регистрация новых официальных волонтеров. Реестр Государственной налоговой службы вырос лишь на 11% (до 11 792 человек), тогда как в прошлом году он увеличился в полтора раза.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
5 декабря 2025, 13:53
#
Великі фонди відмивають «донати» з державних підприємств
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами