Украинцы стали меньше донатить на «банки»: как теперь помогают армии

Несмотря на четвертый год полномасштабной войны, экономические трудности и психологическую усталость, финансовая поддержка армии со стороны общества не угасает, а трансформируется. Общий тренд остается положительным, однако структура благотворительности существенно изменилась: поток средств перераспределился между персональными сборами и крупными институциональными игроками. Об этом сообщает платформа Опендатабот 5 декабря.

«Банки» худеют, но их становится больше

Статистика сборов через инструмент «банка» от monobank демонстрирует интересную динамику. За 11 месяцев текущего года украинцы перечислили на такие счета 32,47 млрд грн. В среднем это около 2,95 млрд грн ежемесячно.

Однако, если сравнивать с прошлым годом, общая сумма пожертвований через этот канал сократилась на 19%. В то же время активность волонтеров возросла: количество открытых «банок» увеличилось на 14% (до 169 тысяч в месяц).

Изменилась и покупательная способность доноров:

Средний чек пожертвования упал с 413 грн в прошлом году до 392 грн в этом году.

Количество доноров остается стабильным — около 1,8 млн человек ежемесячно.

Рекордный год для гигантов

В отличие от «розничных» сборов, крупные благотворительные организации демонстрируют феноменальный рост. Тройка лидеров — United24, «Вернись живым» и Фонд Притулы — в сумме собрала 105,87 млрд грн. Это на 37% больше, чем за три предыдущих года вместе взятых.

Распределение средств выглядит следующим образом:

United24: абсолютный лидер с долей 73%. На счета поступило рекордные 77,7 млрд грн (в три раза больше, чем в 2022 году). Октябрь 2025-го стал пиковым месяцем.

«Вернись живым»: собрано 26,2 млрд грн (в 4,4 раза больше показателей 2022 года).

Фонд Притулы: привлечено 1,97 млрд грн (рост на 25% за год).

Почему изменились потоки: объяснение фондов

Представители благотворительных организаций объясняют такую статистику изменением приоритетов и экономическим положением населения. В фонде «Вернись живым» отмечают перераспределение ресурса: если в 2022 году люди доверяли средства преимущественно фондам, то сейчас почти у каждого есть родственник или друг на фронте.

«Вместо того чтобы перечислить пожертвование в фонд, родственники, как и ожидалось, сначала закрывают потребность конкретного военного. Еще один вызов — экономическая ситуация в стране: у людей становится меньше средств, соответственно, меньше возможностей помогать», — комментируют в фонде.

Также замедлилась регистрация новых официальных волонтеров. Реестр Государственной налоговой службы вырос лишь на 11% (до 11 792 человек), тогда как в прошлом году он увеличился в полтора раза.