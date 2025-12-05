Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
5 декабря 2025, 11:44

Минюст рассказал, какие долги чаще всего взыскивают судебные исполнители

В первой половине 2025 года органы государственной исполнительной службы работали с колоссальной нагрузкой: в работе находилось более 4,2 миллиона исполнительных документов. Статистика свидетельствует о том, что львиная доля долгов, которые принудительно взыскиваются с украинцев, — это средства, которые должны поступить в государственный бюджет. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

В первой половине 2025 года органы государственной исполнительной службы работали с колоссальной нагрузкой: в работе находилось более 4,2 миллиона исполнительных документов.

Лидеры антирейтинга: государство и алименты

Согласно официальным данным, более половины всех дел (54,5%) касается наполнения бюджета. В целом это более 2,3 миллиона документов.

Структура государственных долгов выглядит следующим образом:

  • Единый социальный взнос (ЕСВ): Почти каждый пятый должник (20,6% дел) имеет недоимку по уплате налогов на общеобязательное государственное страхование. Это более 874 тысяч производств.
  • Штрафы за нарушение ПДД: 5% дел (213 тысяч) касаются водителей, которые не уплатили штрафы за нарушение правил дорожного движения добровольно.
  • Другие взыскания: Почти 29% документов касаются других видов долгов перед государством.

На втором месте по количеству дел — социально чувствительная тема алиментов. В работе исполнителей находилось более 541 тысячи документов (12,7% от общего количества), что свидетельствует о масштабе проблемы неуплаты средств на содержание детей.

Коммунальные услуги и зарплаты

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги также остается актуальной проблемой. Исполнительная служба пыталась взыскать долги за тепло, воду и свет у 354 тысяч граждан (8,3% дел).

В то же время дел о невыплате заработной платы значительно меньше — около 37 тысяч (менее 1%). Также значительную долю (почти 6%) занимают решения, где государство обязывают выплатить гражданам пенсии и социальные выплаты (250 тысяч дел).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
