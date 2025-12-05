Минюст рассказал, какие долги чаще всего взыскивают судебные исполнители

В первой половине 2025 года органы государственной исполнительной службы работали с колоссальной нагрузкой: в работе находилось более 4,2 миллиона исполнительных документов. Статистика свидетельствует о том, что львиная доля долгов, которые принудительно взыскиваются с украинцев, — это средства, которые должны поступить в государственный бюджет. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Лидеры антирейтинга: государство и алименты

Согласно официальным данным, более половины всех дел (54,5%) касается наполнения бюджета. В целом это более 2,3 миллиона документов.

Структура государственных долгов выглядит следующим образом:

Единый социальный взнос (ЕСВ): Почти каждый пятый должник (20,6% дел) имеет недоимку по уплате налогов на общеобязательное государственное страхование. Это более 874 тысяч производств.

Штрафы за нарушение ПДД: 5% дел (213 тысяч) касаются водителей, которые не уплатили штрафы за нарушение правил дорожного движения добровольно.

Другие взыскания: Почти 29% документов касаются других видов долгов перед государством.

На втором месте по количеству дел — социально чувствительная тема алиментов. В работе исполнителей находилось более 541 тысячи документов (12,7% от общего количества), что свидетельствует о масштабе проблемы неуплаты средств на содержание детей.

Коммунальные услуги и зарплаты

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги также остается актуальной проблемой. Исполнительная служба пыталась взыскать долги за тепло, воду и свет у 354 тысяч граждан (8,3% дел).

В то же время дел о невыплате заработной платы значительно меньше — около 37 тысяч (менее 1%). Также значительную долю (почти 6%) занимают решения, где государство обязывают выплатить гражданам пенсии и социальные выплаты (250 тысяч дел).