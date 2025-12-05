Металлургическое производство в Украине оживляется: НБУ назвал причины

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно данным НБУ, в октябре 2025 года металлургия демонстрировала рост активности. Некоторые предприятия сохраняли высокую загрузку мощностей и в ноябре, чему способствовали несколько факторов:

Потребности в оборонном секторе: Значительный спрос со стороны военной промышленности стал ключевой поддержкой для металлургической отрасли.

Поддержка машиностроения: Оживление металлургии оказало положительное влияние и на предприятия машиностроения, где продолжало расти производство транспортных средств.

В то же время, активность рудных предприятий, занимающихся добычей сырья, оставалась сдержанной из-за неблагоприятной международной конъюнктуры (цены на мировых рынках).

Планы металлургов

Ведущие украинские металлургические компании «Интерпайп» и «Метинвест» планируют увеличить объемы выплавки стали в 2026 году по сравнению с 2025-м, что повлечет за собой рост спроса на металлолом на внутреннем рынке.

Об этом стало известно из данных, озвученных топ-менеджерами компаний во время конференции Украинской ассоциации вторичных металлов («УАВтормет») 28 ноября, сообщает РБК-Украина.

В частности, председатель правления «Интерпайп Днепровтормет» Валентин Макаренко сообщил, что после аварийной временной остановки завод «Интерпайп Сталь» возобновит выплавку стали в конце декабря. При этом планы компании на следующий год весьма амбициозны.

«По сравнению с предыдущей программой, наши планы на 2026 год будут еще увеличены по потреблению и потребности в металлоломе», — отметил Макаренко.

Статистика рынка металлолома

Растущий спрос на металлолом фиксируется на фоне активного восстановления заготовки сырья:

Заготовка: За январь-октябрь 2025 года заготовка металлолома в Украине выросла на 16% по сравнению с прошлым годом и составила 1,7 млн тонн.

Потребление: Потребление лома металлургическими предприятиями составило почти 1,3 млн тонн.

Экспорт: Объем экспорта металлолома за 10 месяцев этого года вырос в 1,5 раза и составил 345,2 тысячи тонн.

Следует отметить, что, несмотря на оживление отдельных сегментов, общее производство стали за 10 месяцев сократилось на 5% — до 6,1 млн тонн.