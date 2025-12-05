Металлургическое производство в Украине оживляется: НБУ назвал причины

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 декабря 2025, 11:14 Читати українською

Металлургическое производство в Украине оживляется: НБУ назвал причины

Национальный банк в своем новом макроэкономическом и монетарном обзоре отметил дальнейшее оживление металлургического производства.

Металлургическое производство в Украине оживляется: НБУ назвал причины
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно данным НБУ, в октябре 2025 года металлургия демонстрировала рост активности. Некоторые предприятия сохраняли высокую загрузку мощностей и в ноябре, чему способствовали несколько факторов:

  • Потребности в оборонном секторе: Значительный спрос со стороны военной промышленности стал ключевой поддержкой для металлургической отрасли.
  • Поддержка машиностроения: Оживление металлургии оказало положительное влияние и на предприятия машиностроения, где продолжало расти производство транспортных средств.

В то же время, активность рудных предприятий, занимающихся добычей сырья, оставалась сдержанной из-за неблагоприятной международной конъюнктуры (цены на мировых рынках).

Планы металлургов

Ведущие украинские металлургические компании «Интерпайп» и «Метинвест» планируют увеличить объемы выплавки стали в 2026 году по сравнению с 2025-м, что повлечет за собой рост спроса на металлолом на внутреннем рынке.

Об этом стало известно из данных, озвученных топ-менеджерами компаний во время конференции Украинской ассоциации вторичных металлов («УАВтормет») 28 ноября, сообщает РБК-Украина.

В частности, председатель правления «Интерпайп Днепровтормет» Валентин Макаренко сообщил, что после аварийной временной остановки завод «Интерпайп Сталь» возобновит выплавку стали в конце декабря. При этом планы компании на следующий год весьма амбициозны.

«По сравнению с предыдущей программой, наши планы на 2026 год будут еще увеличены по потреблению и потребности в металлоломе», — отметил Макаренко.

Статистика рынка металлолома

Растущий спрос на металлолом фиксируется на фоне активного восстановления заготовки сырья:

  • Заготовка: За январь-октябрь 2025 года заготовка металлолома в Украине выросла на 16% по сравнению с прошлым годом и составила 1,7 млн тонн.
  • Потребление: Потребление лома металлургическими предприятиями составило почти 1,3 млн тонн.
  • Экспорт: Объем экспорта металлолома за 10 месяцев этого года вырос в 1,5 раза и составил 345,2 тысячи тонн.

Следует отметить, что, несмотря на оживление отдельных сегментов, общее производство стали за 10 месяцев сократилось на 5% — до 6,1 млн тонн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами