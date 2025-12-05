Миллиардеры остыли к акциям США: Капитал перетекает в Азию и реальные активы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 декабря 2025, 8:29 Читати українською

Миллиардеры остыли к акциям США: Капитал перетекает в Азию и реальные активы

Оптимизм миллиардеров по доходности американских акций заметно снизился по сравнению с прошлым годом. Как показал ежегодный опрос крупнейшего швейцарского банка UBS, богатые люди планеты активно смещают фокус с рынка США на другие развитые рынки, реальные активы и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

Миллиардеры остыли к акциям США: Капитал перетекает в Азию и реальные активы
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Хотя США остаются ключевым направлением, доля миллиардеров, которые видят наибольший потенциал в Северной Америке в течение следующих 12 месяцев, упала с 80% в 2024 году до 63% в 2025 году.

Смена инвестиционных приоритетов

Снижение краткосрочной привлекательности США сопровождается резким ростом интереса к другим регионам. Например, 40% респондентов теперь называют Западную Европу одной из лучших возможностей на ближайший год, тогда как в 2024 году таких было всего 18%. Возрастает интерес и к Азии: Большой Китай (включает континентальный Китай, Гонконг, Макао и Тайвань) привлекает 34% миллиардеров (в 2024 г. — 11%), а остальные АТР — 33%.

Однако на пятилетнем горизонте приоритеты кардинально меняются: около половины миллиардеров считают наиболее перспективными рынками Азиатско-Тихоокеанский регион (51%) и Большой Китай (48%). Долгосрочные перспективы Западной Европы рассматривают только 30% опрошенных, что связано со структурными экономическими и политическими проблемами региона.

Куда инвестируют миллиардеры

На фоне восстановления доверия к Азии крупный капитал возвращается к рисковым активам и ищет защиты от инфляции:

  • Акции развивающихся рынков: 42% миллиардеров планируют нарастить вложения в этот сегмент.
  • Частные инвестиции и хедж-фонды: почти половина участников опроса (49%) планируют увеличить долю в прямых инвестициях (Private Equity), а 43% намерены нарастить долю хедж-фондов.
  • Реальные активы: В поисках защиты от инфляции крупный капитал перетекает в инфраструктуру (35%) и золото/драгоценные металлы (32%).

«Мы предпочитаем смещать фокус на реальные активы — они дают более ощутимую ценность и защиту в случае волатильности или инфляции», — пояснил один из европейских миллиардеров, подчеркивая, что диверсификация является ключевой стратегией.

Читайте также: Отказ от покупки жилья в пользу аренды и покупки акций стоит инвестору потери капитала

Облигации остаются «зоной стабильности» для миллиардеров

Рынок инструментов с фиксированной доходностью продолжает выступать в качестве зоны стабильности для крупного капитала.

Большинство миллиардеров планируют сохранить свои текущие позиции в облигациях в течение следующего года, что свидетельствует об их доверии к этому классу активов в периоды нестабильности:

  • 52% миллиардеров сохранят свои позиции в облигациях зарубежных стран.
  • 66% миллиардеров сохранят свои позиции в облигациях развивающихся стран.

Главные страхи

Ключевыми глобальными угрозами на ближайший год миллиардеры назвали:

  • торговые пошлины (66%),
  • большие геополитические конфликты (63%),
  • политическую неопределенность (59%).

Хотя глобальные риски остаются высокими, страхи миллиардеров значительно отличаются в зависимости от их места «прописки»:

  • Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): Здесь преобладает беспокойство по поводу экономических конфликтов. 75% респондентов из АТР больше всего боятся торговых войн и пошлин.
  • Северная и Южная Америка: миллиардеры из Америки (70% опрошенных) считают главными рисками высокую инфляцию и геополитические конфликты.

Это подчеркивает, что большой капитал реагирует на угрозы, непосредственно влияющие на их региональные бизнес-интересы и стабильность.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравните и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я Саня
Я Саня
5 декабря 2025, 9:56
#
Мотскалі вигражи джекпот, вклалися в агентуру в америці, вони виграли вибори, і все, країни нема.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами