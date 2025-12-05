Миллиардеры остыли к акциям США: Капитал перетекает в Азию и реальные активы

Оптимизм миллиардеров по доходности американских акций заметно снизился по сравнению с прошлым годом. Как показал ежегодный опрос крупнейшего швейцарского банка UBS, богатые люди планеты активно смещают фокус с рынка США на другие развитые рынки, реальные активы и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Хотя США остаются ключевым направлением, доля миллиардеров, которые видят наибольший потенциал в Северной Америке в течение следующих 12 месяцев, упала с 80% в 2024 году до 63% в 2025 году.

Смена инвестиционных приоритетов

Снижение краткосрочной привлекательности США сопровождается резким ростом интереса к другим регионам. Например, 40% респондентов теперь называют Западную Европу одной из лучших возможностей на ближайший год, тогда как в 2024 году таких было всего 18%. Возрастает интерес и к Азии: Большой Китай (включает континентальный Китай, Гонконг, Макао и Тайвань) привлекает 34% миллиардеров (в 2024 г. — 11%), а остальные АТР — 33%.

Однако на пятилетнем горизонте приоритеты кардинально меняются: около половины миллиардеров считают наиболее перспективными рынками Азиатско-Тихоокеанский регион (51%) и Большой Китай (48%). Долгосрочные перспективы Западной Европы рассматривают только 30% опрошенных, что связано со структурными экономическими и политическими проблемами региона.

Куда инвестируют миллиардеры

На фоне восстановления доверия к Азии крупный капитал возвращается к рисковым активам и ищет защиты от инфляции:

Акции развивающихся рынков: 42% миллиардеров планируют нарастить вложения в этот сегмент.

Частные инвестиции и хедж-фонды: почти половина участников опроса (49%) планируют увеличить долю в прямых инвестициях (Private Equity), а 43% намерены нарастить долю хедж-фондов.

Реальные активы: В поисках защиты от инфляции крупный капитал перетекает в инфраструктуру (35%) и золото/драгоценные металлы (32%).

«Мы предпочитаем смещать фокус на реальные активы — они дают более ощутимую ценность и защиту в случае волатильности или инфляции», — пояснил один из европейских миллиардеров, подчеркивая, что диверсификация является ключевой стратегией.

Читайте также: Отказ от покупки жилья в пользу аренды и покупки акций стоит инвестору потери капитала

Облигации остаются «зоной стабильности» для миллиардеров

Рынок инструментов с фиксированной доходностью продолжает выступать в качестве зоны стабильности для крупного капитала.

Большинство миллиардеров планируют сохранить свои текущие позиции в облигациях в течение следующего года, что свидетельствует об их доверии к этому классу активов в периоды нестабильности:

52% миллиардеров сохранят свои позиции в облигациях зарубежных стран.

66% миллиардеров сохранят свои позиции в облигациях развивающихся стран.

Главные страхи

Ключевыми глобальными угрозами на ближайший год миллиардеры назвали:

торговые пошлины (66%),

большие геополитические конфликты (63%),

политическую неопределенность (59%).

Хотя глобальные риски остаются высокими, страхи миллиардеров значительно отличаются в зависимости от их места «прописки»:

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): Здесь преобладает беспокойство по поводу экономических конфликтов. 75% респондентов из АТР больше всего боятся торговых войн и пошлин.

Северная и Южная Америка: миллиардеры из Америки (70% опрошенных) считают главными рисками высокую инфляцию и геополитические конфликты.

Это подчеркивает, что большой капитал реагирует на угрозы, непосредственно влияющие на их региональные бизнес-интересы и стабильность.