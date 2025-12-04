Multi от Минфин
українська
4 декабря 2025, 19:28 Читати українською

Что искали украинцы в 2025 году: Google представила рейтинг самых популярных запросов

Компания Google традиционно подвела годовые итоги и обнародовала рейтинг поисковых запросов, продемонстрировавших наибольший рост интереса среди украинских пользователей в 2025 году. Анализ поисковой активности показал, что украинцев больше всего волнуют энергетическая устойчивость, развлечения и политические процессы.

Что искали украинцы в 2025 году: Google представила рейтинг самых популярных запросов
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Топ-3 в общем рейтинге

  • «График отключения света» — сохранил первое место, как и в прошлом.
  • «Холостяк 2025» — популярный телепроект.
  • «Игра в кальмара 2» — второй сезон мирового сериального хита.

В первую десятку также вошли запросы, связанные с боксерским поединком «Усик Дюбуа», песенным конкурсом «Евровидение 2025», игрушкой «Лабубу» и антикоррупционным органом «НАБУ».

Персоналии

Персона года: Наибольший рост интереса среди публичных продемонстрировал боксер Александр Усик. Активно искали информацию также об актере Тарасе Цимбалюке, Премьер-министре Юлии Свириденко и бывшей первой леди США Мелании Трамп.

Потери: Украинцы чаще всего искали информацию о смерти блоггера Анны Жук, политика Андрея Парубия, актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.

Фильмы и сериалы

В области развлечений доминировали продолжение хитов и жанровое кино:

Фильмы-лидеры: «Ущелье» (фантастический боевик), «Носферату» (готический фильм ужасов) и драма Хорошая плохая девочка.

Сериалы-лидеры: Второй сезон «Игры в кальмара», новый сезон «Венздей» и британская криминальная драма «Гангстерленд». В топ также вошли украинские сериалы «Обратное направление», «Домик на счастье» и турецкие и испанские драмы.

Самые популярные покупки и значение понятий

В категории «Покупки» лидером стала игрушка «Лабубу». С военной тематикой связан высокий интерес к приобретению пикапов для ВСУ и женской военной формы, а с устойчивостью сетей — запрос на зарядные станции EcoFlow.

Среди терминов украинцы чаще всего пытались выяснить значение понятий: «белый билет», «НАБУ», «мобилизационное распоряжение» и «договор пожизненного содержания».

Полный список

Полный список запросов, популярность которых выросла в Украине больше всего в 2025 году, таков:

Самые популярные запросы года:

  • График отключения света
  • Холостяк 2025
  • Игра в кальмара 2
  • Лабубу
  • Усик Дюбуа
  • Венздей 2 сезон
  • Ущелье
  • Гангстерленд
  • Евровидение 2025
  • НАБУ
  • Персона, интерес к которой рос больше всего:
  • Александр Усик
  • Тарас Цымбалюк
  • Юлия Свириденко
  • Тимур Миндич
  • Макс Корж
  • Мелания Трамп
  • Леся Никитюк
  • Константин Темляк
  • Геннадий Труханов
  • Джозеф Паркер
  • Ушли навсегда:
  • Анна Жук
  • Андрей Парубий
  • Роман Попов
  • Оззи Осборн
  • Максим Нелипа
  • Евгения Добровольская
  • Тигран Кеосаян
  • Чарли Кирк
  • Юрий Николаев
  • Халк Хоган

Вопрос: «Что такое?»:

  • Белый билет
  • НАБУ
  • Мобилизационное распоряжение
  • Договор пожизненного содержания
  • ТРО
  • Отпуск за счет службы
  • Военная присяга
  • Социальное сопровождение ветеранов
  • Военный учет
  • Растаможка на ВСУ
  • Покупка:
  • Лабубу
  • Пикап для ВСУ
  • Айфон 17
  • Женская военная форма
  • Хорошая вышиванка
  • Экофло
  • Дрогобычская соль
  • Военные облигации
  • Валюта в банке
  • Генератор

Фильм:

  • Ущелье
  • Носферату
  • Хорошая плохая девочка
  • Майнкрафт
  • Анора
  • Дракула 2025
  • Наша вина
  • Микки 17
  • Лило и Стич
  • 28 лет спустя

Сериал года:

  • Игра в кальмара 2
  • Венздей 2 сезон
  • Гангстерленд
  • Обратное направление
  • Домик к счастью 6 сезон
  • Джинни и Джорджия
  • День шакала
  • Дальний город
  • Любовь и пламя
  • Бункер миллиардеров

Рейтинг

В Google отметили, что рейтинг формируется на основе поисковых запросов, продемонстрировавших наибольший рост популярности за год по сравнению с предыдущим периодом. Такой подход позволяет выявить наиболее актуальные тенденции и интересующие людей именно сегодня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
