Что искали украинцы в 2025 году: Google представила рейтинг самых популярных запросов

Компания Google традиционно подвела годовые итоги и обнародовала рейтинг поисковых запросов, продемонстрировавших наибольший рост интереса среди украинских пользователей в 2025 году. Анализ поисковой активности показал, что украинцев больше всего волнуют энергетическая устойчивость, развлечения и политические процессы.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Топ-3 в общем рейтинге

«График отключения света» — сохранил первое место, как и в прошлом.

«Холостяк 2025» — популярный телепроект.

«Игра в кальмара 2» — второй сезон мирового сериального хита.

В первую десятку также вошли запросы, связанные с боксерским поединком «Усик Дюбуа», песенным конкурсом «Евровидение 2025», игрушкой «Лабубу» и антикоррупционным органом «НАБУ».

Персоналии

Персона года: Наибольший рост интереса среди публичных продемонстрировал боксер Александр Усик. Активно искали информацию также об актере Тарасе Цимбалюке, Премьер-министре Юлии Свириденко и бывшей первой леди США Мелании Трамп.

Потери: Украинцы чаще всего искали информацию о смерти блоггера Анны Жук, политика Андрея Парубия, актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.

Фильмы и сериалы

В области развлечений доминировали продолжение хитов и жанровое кино:

Фильмы-лидеры: «Ущелье» (фантастический боевик), «Носферату» (готический фильм ужасов) и драма Хорошая плохая девочка.

Сериалы-лидеры: Второй сезон «Игры в кальмара», новый сезон «Венздей» и британская криминальная драма «Гангстерленд». В топ также вошли украинские сериалы «Обратное направление», «Домик на счастье» и турецкие и испанские драмы.

Самые популярные покупки и значение понятий

В категории «Покупки» лидером стала игрушка «Лабубу». С военной тематикой связан высокий интерес к приобретению пикапов для ВСУ и женской военной формы, а с устойчивостью сетей — запрос на зарядные станции EcoFlow.

Среди терминов украинцы чаще всего пытались выяснить значение понятий: «белый билет», «НАБУ», «мобилизационное распоряжение» и «договор пожизненного содержания».

Полный список

Полный список запросов, популярность которых выросла в Украине больше всего в 2025 году, таков:

Самые популярные запросы года:

График отключения света

Холостяк 2025

Игра в кальмара 2

Лабубу

Усик Дюбуа

Венздей 2 сезон

Ущелье

Гангстерленд

Евровидение 2025

НАБУ

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Александр Усик

Тарас Цымбалюк

Юлия Свириденко

Тимур Миндич

Макс Корж

Мелания Трамп

Леся Никитюк

Константин Темляк

Геннадий Труханов

Джозеф Паркер

Ушли навсегда:

Анна Жук

Андрей Парубий

Роман Попов

Оззи Осборн

Максим Нелипа

Евгения Добровольская

Тигран Кеосаян

Чарли Кирк

Юрий Николаев

Халк Хоган

Вопрос: «Что такое?»:

Белый билет

НАБУ

Мобилизационное распоряжение

Договор пожизненного содержания

ТРО

Отпуск за счет службы

Военная присяга

Социальное сопровождение ветеранов

Военный учет

Растаможка на ВСУ

Покупка:

Лабубу

Пикап для ВСУ

Айфон 17

Женская военная форма

Хорошая вышиванка

Экофло

Дрогобычская соль

Военные облигации

Валюта в банке

Генератор

Фильм:

Ущелье

Носферату

Хорошая плохая девочка

Майнкрафт

Анора

Дракула 2025

Наша вина

Микки 17

Лило и Стич

28 лет спустя

Сериал года:

Игра в кальмара 2

Венздей 2 сезон

Гангстерленд

Обратное направление

Домик к счастью 6 сезон

Джинни и Джорджия

День шакала

Дальний город

Любовь и пламя

Бункер миллиардеров

Рейтинг

В Google отметили, что рейтинг формируется на основе поисковых запросов, продемонстрировавших наибольший рост популярности за год по сравнению с предыдущим периодом. Такой подход позволяет выявить наиболее актуальные тенденции и интересующие людей именно сегодня.