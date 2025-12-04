Компания Google традиционно подвела годовые итоги и обнародовала рейтинг поисковых запросов, продемонстрировавших наибольший рост интереса среди украинских пользователей в 2025 году. Анализ поисковой активности показал, что украинцев больше всего волнуют энергетическая устойчивость, развлечения и политические процессы.
Что искали украинцы в 2025 году: Google представила рейтинг самых популярных запросов
Топ-3 в общем рейтинге
- «График отключения света» — сохранил первое место, как и в прошлом.
- «Холостяк 2025» — популярный телепроект.
- «Игра в кальмара 2» — второй сезон мирового сериального хита.
В первую десятку также вошли запросы, связанные с боксерским поединком «Усик Дюбуа», песенным конкурсом «Евровидение 2025», игрушкой «Лабубу» и антикоррупционным органом «НАБУ».
Персоналии
Персона года: Наибольший рост интереса среди публичных продемонстрировал боксер Александр Усик. Активно искали информацию также об актере Тарасе Цимбалюке, Премьер-министре Юлии Свириденко и бывшей первой леди США Мелании Трамп.
Потери: Украинцы чаще всего искали информацию о смерти блоггера Анны Жук, политика Андрея Парубия, актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.
Фильмы и сериалы
В области развлечений доминировали продолжение хитов и жанровое кино:
Фильмы-лидеры: «Ущелье» (фантастический боевик), «Носферату» (готический фильм ужасов) и драма Хорошая плохая девочка.
Сериалы-лидеры: Второй сезон «Игры в кальмара», новый сезон «Венздей» и британская криминальная драма «Гангстерленд». В топ также вошли украинские сериалы «Обратное направление», «Домик на счастье» и турецкие и испанские драмы.
Самые популярные покупки и значение понятий
В категории «Покупки» лидером стала игрушка «Лабубу». С военной тематикой связан высокий интерес к приобретению пикапов для ВСУ и женской военной формы, а с устойчивостью сетей — запрос на зарядные станции EcoFlow.
Среди терминов украинцы чаще всего пытались выяснить значение понятий: «белый билет», «НАБУ», «мобилизационное распоряжение» и «договор пожизненного содержания».
Полный список
Полный список запросов, популярность которых выросла в Украине больше всего в 2025 году, таков:
Самые популярные запросы года:
- График отключения света
- Холостяк 2025
- Игра в кальмара 2
- Лабубу
- Усик Дюбуа
- Венздей 2 сезон
- Ущелье
- Гангстерленд
- Евровидение 2025
- НАБУ
- Персона, интерес к которой рос больше всего:
- Александр Усик
- Тарас Цымбалюк
- Юлия Свириденко
- Тимур Миндич
- Макс Корж
- Мелания Трамп
- Леся Никитюк
- Константин Темляк
- Геннадий Труханов
- Джозеф Паркер
- Ушли навсегда:
- Анна Жук
- Андрей Парубий
- Роман Попов
- Оззи Осборн
- Максим Нелипа
- Евгения Добровольская
- Тигран Кеосаян
- Чарли Кирк
- Юрий Николаев
- Халк Хоган
Вопрос: «Что такое?»:
- Белый билет
- НАБУ
- Мобилизационное распоряжение
- Договор пожизненного содержания
- ТРО
- Отпуск за счет службы
- Военная присяга
- Социальное сопровождение ветеранов
- Военный учет
- Растаможка на ВСУ
- Покупка:
- Лабубу
- Пикап для ВСУ
- Айфон 17
- Женская военная форма
- Хорошая вышиванка
- Экофло
- Дрогобычская соль
- Военные облигации
- Валюта в банке
- Генератор
Фильм:
- Ущелье
- Носферату
- Хорошая плохая девочка
- Майнкрафт
- Анора
- Дракула 2025
- Наша вина
- Микки 17
- Лило и Стич
- 28 лет спустя
Сериал года:
- Игра в кальмара 2
- Венздей 2 сезон
- Гангстерленд
- Обратное направление
- Домик к счастью 6 сезон
- Джинни и Джорджия
- День шакала
- Дальний город
- Любовь и пламя
- Бункер миллиардеров
Рейтинг
В Google отметили, что рейтинг формируется на основе поисковых запросов, продемонстрировавших наибольший рост популярности за год по сравнению с предыдущим периодом. Такой подход позволяет выявить наиболее актуальные тенденции и интересующие людей именно сегодня.
