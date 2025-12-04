Multi от Минфин
4 декабря 2025, 19:03

Ryanair может возобновить полеты в Украине в течение 2-х недель после заключения любого мирного соглашения — FT

Ведущие европейские лоукостеры активно готовятся к возвращению на украинский рынок. Они планируют возобновить полеты, как только будет подписано мирное соглашение, которое позволит вновь открыть аэропорты для гражданских путешественников. Авиакомпании прогнозируют значительный бум, вызванный не только возвращением украинцев, но и «туризм катастроф». Об этом сообщает Financial Times.

Ryanair может возобновить полеты в Украине в течение 2-х недель после заключения любого мирного соглашения
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Возвращение Ryanair и амбиции Wizz Air

Руководители самых больших лоукостеров заявляют о готовности действовать максимально быстро.

Ryanair: Генеральный директор Эдди Уилсон заявил, что компания может выставить билеты на продажу и возобновить рейсы в течение двух недель после того, как полеты в Украину станут безопасными. До полномасштабного вторжения Ryanair перевозила около 1,5 млн пассажиров в год в Киев, Львов и Одессу, а теперь планирует увеличить этот показатель до 4 млн.

Wizz Air: Генеральный директор Йожеф Варади сообщил, что планирует разместить в Украине 15 самолетов в течение двух лет после заключения мира, а в течение семи лет довести их количество до 50. До 2022 года Wizz Air была крупнейшей не украинской авиакомпанией, работавшей в стране.

«Мы планировали это, и как только воздушное пространство откроется, мы очень быстро возобновим свою деятельность. Возобновление работы станет для нас значительной возможностью», — подчеркнул Варади.

Прогноз: Возвращение украинцев и «туризм катастроф»

Руководители авиакомпаний прогнозируют сильный спрос на билеты, обусловленный тремя факторами:

  • Возвращение украинцев: Массовая волна возвращающихся домой граждан Украины.
  • Восстановление: потребность в перевозке персонала, задействованного в крупнейшем строительном проекте Европы.
  • «Туризм катастроф»: Варади прогнозирует приток туристов, которые захотят посетить районы, пострадавшие от войны, проводя параллель с падением Берлинской стены.

Даже EasyJet, ранее не летавшая в Украину, изучает возможность открытия маршрутов. Ее руководитель Кентон Джарвис отметил: «Это отсутствует часть Европы прямо сейчас.»

Безопасность остается приоритетом

Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) продолжает советовать авиакомпаниям воздерживаться от полетов над украинским воздушным пространством и приземления в стране из-за риска военных действий.

Эксперты отмечают, что оперативный старт контроля воздушного движения возможен быстро, но все зависит от состояния аэропортов, взлетно-посадочных полос и обеспечения высоких стандартов безопасности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
