Национальный банк Украины установил на 5 декабря 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,1838 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 2 копейки.
НБУ продолжает укреплять гривну
Официальные курсы
1 доллар США — 42,18 грн (42,20 грн по состоянию на 4 декабря);
1 евро — 49,22 грн (49,22 грн по состоянию на 4 декабря).
Источник: Минфин
