С 15 декабря British Airways повысит стоимость билетов, которые можно оплатить бонусами для часто летающих пассажиров

Авиакомпания British Airways заявила, что налоговые повышения, инициированные министром финансов Рэйчел Ривз, стали причиной резкого роста стоимости билетов, доступных в рамках ее популярной программы лояльности Avios. Об этом сообщает The Telegraph.

Перевозчик объявил, что цена на так называемые «Reward Flights» (билеты, которые можно оплатить баллами Avios и доплатой наличными) вырастет с 15 декабря.

Компания объяснила это решение ростом налогов на авиапассажиров, которые должны быть введены с апреля 2026 г., а также более высоким уровнем инфляции.

Новые налоговые ставки и их влияние

Увеличение налога на авиапассажиров вступит в силу с 1 апреля 2026 года:

Короткие рейсы: Добавит 2 фунта стерлингов в стоимость экономкласса и 4 фунта для мест в передней части самолета.

Увеличение составит 12 фунтов в экономклассе и 28 фунтов в бизнес-классе.

Это уже второе повышение налога на авиапассажиров после аналогичного роста в апреле 2025 года.

Фактически для бесплатного перелета теперь понадобится большее количество баллов Avios, а также увеличится необходимая денежная доплата.

Например, стоимость перелета в одну сторону в бизнес-классе из Хитроу в Женеву в непиковый период вырастет следующим образом:

Старые условия: 15 000 баллов Avios + 12,50 фунтов стерлингов

Новые условия: 16 500 баллов + 15 фунтов (общее увеличение эквивалентно примерно 17,50 фунтов).

Путешествие в Нью-Йорк бизнес-классом обойдется в 176 000 баллов и 399 фунтов наличными по новым условиям, тогда как раньше это было 160 000 баллов и 375 фунтов, что эквивалентно увеличению примерно на 184 фунта.

Другие факторы и доходы авиакомпании

На решение о повышении цен также повлияло изменение рыночных условий. Объемы корпоративных бронирований British Airways в этом году составляют лишь 63% от уровня, наблюдаемого до пандемии COVID-19.

Тем не менее программы лояльности играют все более важную роль в доходах авиакомпаний. Подразделение IAG Loyalty (часть материнской компании BA International Airlines Group) обеспечило 8% группового дохода за первое полугодие 2025 года, принеся операционную прибыль в размере 191 млн фунтов стерлингов.