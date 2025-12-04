Команда украинских энтузиастов представила новый амбициозный стартап — автомобильный проект BEEZY. Это компактный минигрузовик, разработанный украинским дизайнером Романом Прядко. Об этом сообщает Автоцентр.
В Украине представили проект BEEZY — минигрузовик для восстановления страны (фото)
Название BEEZY (от англ. bee — пчела) символизирует «пчелку-труженицу»: маленькую, но неутомимую, работающую точно и результативно.
«История доказывает, что в тяжелые периоды именно грузовые автомобили становились основой восстановления страны. Они перевозили материалы, продукты, технику — все, что позволяло экономике оживать», — объяснил автор проекта.
Принцип «Просто-дешево-сердито»
Разработчики BEEZY руководствовались принципом «просто-дешево-сердито», ориентируясь на реалии и сегодняшние потребности. Было решено отказаться от «электрички» в пользу практичности: автомобиль будет оснащаться по выбору дизельным (VW 1.4 TDI, 90 л.с.) или бензиновым (VW 1.6 MPI, 105 л.с.) двигателем.
Главная цель — создать доступную «золотую середину» между компактностью и полезностью. Среди конкурентов BEEZY — японские кей-кары (Mitsubishi Delica, Daewoo Labo, Daihatsu HiJet, Honda Acty, Mitsubishi Minicab Truck), УАЗ-452, Renault Kangoo Express и б/у VW Transporter T3.
Характеристики
Ключевые характеристики BEEZY:
- Грузоподъемность: До 1000 кг.
- Объем фургона: просторный грузовой отсек объемом 5 м³.
- Габариты: 4500×1700×2000 мм — компактнее Transporter T3, но больше Daewoo Damas.
- Типы кузовов: Фургон, бортовой или пикап.
- Дизайн: Современный, индустриальный стиль, избегающий ощущения «игрушечности», с акцентом на функциональность.
Отдельно выделяется эмоциональная модификация BEEZY Wake Up — стильный пикап, который, по словам автора, «выглядит так, будто может больше, чем кажется», объединяя большие колеса и квадратные формы.
Создатели проекта надеются, что BEEZY добавит свежее дыхание в сферу грузовых перевозок и сможет стать украинским «народным авто».
