В Украине представили проект BEEZY — минигрузовик для восстановления страны (фото)

Команда украинских энтузиастов представила новый амбициозный стартап — автомобильный проект BEEZY. Это компактный минигрузовик, разработанный украинским дизайнером Романом Прядко. Об этом сообщает Автоцентр.

Название BEEZY (от англ. bee — пчела) символизирует «пчелку-труженицу»: маленькую, но неутомимую, работающую точно и результативно.

«История доказывает, что в тяжелые периоды именно грузовые автомобили становились основой восстановления страны. Они перевозили материалы, продукты, технику — все, что позволяло экономике оживать», — объяснил автор проекта.

Принцип «Просто-дешево-сердито»

Разработчики BEEZY руководствовались принципом «просто-дешево-сердито», ориентируясь на реалии и сегодняшние потребности. Было решено отказаться от «электрички» в пользу практичности: автомобиль будет оснащаться по выбору дизельным (VW 1.4 TDI, 90 л.с.) или бензиновым (VW 1.6 MPI, 105 л.с.) двигателем.

Главная цель — создать доступную «золотую середину» между компактностью и полезностью. Среди конкурентов BEEZY — японские кей-кары (Mitsubishi Delica, Daewoo Labo, Daihatsu HiJet, Honda Acty, Mitsubishi Minicab Truck), УАЗ-452, Renault Kangoo Express и б/у VW Transporter T3.

Характеристики

Ключевые характеристики BEEZY:

Грузоподъемность: До 1000 кг.

Объем фургона: просторный грузовой отсек объемом 5 м³.

Габариты: 4500×1700×2000 мм — компактнее Transporter T3, но больше Daewoo Damas.

Типы кузовов: Фургон, бортовой или пикап.

Дизайн: Современный, индустриальный стиль, избегающий ощущения «игрушечности», с акцентом на функциональность.

Отдельно выделяется эмоциональная модификация BEEZY Wake Up — стильный пикап, который, по словам автора, «выглядит так, будто может больше, чем кажется», объединяя большие колеса и квадратные формы.

Создатели проекта надеются, что BEEZY добавит свежее дыхание в сферу грузовых перевозок и сможет стать украинским «народным авто».

