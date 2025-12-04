Мобильный оператор «Киевстар» объявил об обновлении условий обслуживания и повышении стоимости некоторых тарифных планов. Изменение цен, которое начнется с 18 декабря 2025 г., объясняется необходимостью поддерживать устойчивость сети в условиях роста операционных расходов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 18 декабря «Киевстар» поднимает стоимость тарифных планов
Причины повышения
Компания объясняет это решение значительным увеличением стоимости ключевых ресурсов:
- Электроэнергия: Цена для предприятий выросла на 60%, особенно в вечерние пиковые часы.
- Топливо для генераторов: Из-за частых отключений света в ноябре 2025 года объемы потребления топлива выросли более чем в 7,5 раза по сравнению с летним периодом. Эти расходы являются критичными для круглосуточной поддержки стабильности мобильной сети.
График изменений и дополнительные возможности
Обновление тарифов будет происходить поэтапно:
- С 18 декабря 2025 года и в начале 2026 года будут изменяться условия некоторых тарифов подписки.
- С 1 января 2026 года и несколько месяцев — некоторых контрактных и бизнес-тарифов.
«Киевстар» отмечает, что вместе с обновленными условиями, абоненты получат дополнительную возможность без доплаты увеличить объемы определенных услуг в тарифе.
Оператор обещает заблаговременно уведомить клиентов об изменениях: абоненты подписки получат SMS, а координаторы бизнес-клиентов — подробное письмо на электронную почту. Пользователи, которым новые условия не подойдут, смогут выбрать другой тарифный план.
Напомним
В ноябре 2025 года «Киевстар» объявил о масштабном запуске тестирования инновационной технологии Direct to Cell от компании SpaceX. Теперь все абоненты оператора на подконтрольной территории Украины получили возможность пользоваться прямой спутниковой связью в местах, где отсутствует покрытие наземной сотовой сети.
