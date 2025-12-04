Multi от Минфин
С 18 декабря «Киевстар» поднимает стоимость тарифных планов

Мобильный оператор «Киевстар» объявил об обновлении условий обслуживания и повышении стоимости некоторых тарифных планов. Изменение цен, которое начнется с 18 декабря 2025 г., объясняется необходимостью поддерживать устойчивость сети в условиях роста операционных расходов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Причины повышения

Компания объясняет это решение значительным увеличением стоимости ключевых ресурсов:

  • Электроэнергия: Цена для предприятий выросла на 60%, особенно в вечерние пиковые часы.
  • Топливо для генераторов: Из-за частых отключений света в ноябре 2025 года объемы потребления топлива выросли более чем в 7,5 раза по сравнению с летним периодом. Эти расходы являются критичными для круглосуточной поддержки стабильности мобильной сети.

График изменений и дополнительные возможности

Обновление тарифов будет происходить поэтапно:

  • С 18 декабря 2025 года и в начале 2026 года будут изменяться условия некоторых тарифов подписки.
  • С 1 января 2026 года и несколько месяцев — некоторых контрактных и бизнес-тарифов.

«Киевстар» отмечает, что вместе с обновленными условиями, абоненты получат дополнительную возможность без доплаты увеличить объемы определенных услуг в тарифе.

Оператор обещает заблаговременно уведомить клиентов об изменениях: абоненты подписки получат SMS, а координаторы бизнес-клиентов — подробное письмо на электронную почту. Пользователи, которым новые условия не подойдут, смогут выбрать другой тарифный план.

Напомним

В ноябре 2025 года «Киевстар» объявил о масштабном запуске тестирования инновационной технологии Direct to Cell от компании SpaceX. Теперь все абоненты оператора на подконтрольной территории Украины получили возможность пользоваться прямой спутниковой связью в местах, где отсутствует покрытие наземной сотовой сети.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
