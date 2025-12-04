Рада расширила налоговые и таможенные льготы для производителей БПЛА

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроекты № 14169 и № 14170 , существенно расширяющие систему льгот для отечественных производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава Налогового Комитета Даниил Гетманцев , инициатор законопроектов совместно с Романом Костенко.

Ключевые изменения для оборонной промышленности

Новые законы вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, направленные на уменьшение себестоимости производства и устранение бюрократических барьеров:

Расширение целей импорта: Разрешается ввозить комплектующие с освобождением от налогообложения не только для производства и ремонта, но и для модернизации БПЛА.

Упрощение таможенных процедур Значительно упрощаются таможенные процедуры для оборонных предприятий.

Урегулирование потерь: Урегулирован механизм изменения целевого использования импортируемых товаров, а также применение льгот по технике, потерянной или уничтоженной во время испытаний или боевого применения.

Важность решения

Гетманцев выделил стратегическое значение принятых конфигураций.

«Эти изменения уменьшают себестоимость производства, снимают ненужные барьеры, позволяют предприятиям быстрее получать комплектующие и сразу вкладывать ресурсы в производство, а главное ускоряют поставки современных технологических решений нашим силам обороны», — заявил он.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк добавил, что эти льготы:

Касаются товаров для производства/модернизации дронов (БпЛА), машин разминирования, средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и т. д.

Ввоз симуляторов боевых действий тоже будет без НДС.

Уточняется вопрос списания уничтоженных/забракованных деталей.

Производители смогут реализовывать импортируемые, но не использованные товары без штрафов.

Также заложено продление льгот: