Работа в Польше: рекрутеры назвали наиболее востребованные среди украинцев вакансии

В течение девяти месяцев 2025 года украинские работники, которые ищут работу в Польше, больше всего сосредоточились на сфере логистики. Согласно внутренним данным международной компании по трудоустройству Gremi Personal, почти 49% кандидатов выбирали вакансии, связанные с упаковкой и сортировкой товаров на складах и в логистических центрах.

Логистика, промышленность и пищевое производство остаются основными каналами трудоустройства украинцев.

Ключевые направления спроса

Наиболее популярными категориями работ, кроме лидера — логистики, были:

Аграрный и продовольственный сектор: 11,2% кандидатов.

Неквалифицированный труд в промышленности: 9,96%.

Технические неквалифицированные роботы: 9,5%.

Мясо- и рыбопереработка: 9,47%.

Именно эти направления по данным компании формируют основу постоянного спроса на рабочую силу в Польше и остаются главными каналами трудоустройства для украинских рабочих.

Директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда отметила, что структура спроса остается стабильной, а предпраздничный период дополнительно стимулирует краткосрочные вакансии, особенно на складах.

Рост спроса на квалификацию

Несмотря на дефицит кадров в ряде отраслей, растет потребность в квалифицированных специалистах. Стабилен спрос на:

Технических специалистов: водителей погрузчиков, сварщиков и слесарей.

Строительную сферу: каменщики, плиточники, штукатуры.

Отдельно выделяется спрос на специалистов среднего и руководящего звена (бригадиров, линейных менеджеров), для которых, однако, обязательны знания польского языка и опыт управления командами. Именно эти компетенции открывают путь более высокооплачиваемым предложениям.

Сезонные работы

В течение года сохранялся запрос на сезонные работы (2,1% в структуре клиентов). В конце года традиционно растет количество краткосрочных вакансий, связанных с комплектацией заказов и упаковкой, что является дополнительной возможностью для украинцев, которые ищут временную занятость.