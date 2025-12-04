В течение девяти месяцев 2025 года украинские работники, которые ищут работу в Польше, больше всего сосредоточились на сфере логистики. Согласно внутренним данным международной компании по трудоустройству Gremi Personal, почти 49% кандидатов выбирали вакансии, связанные с упаковкой и сортировкой товаров на складах и в логистических центрах.
Работа в Польше: рекрутеры назвали наиболее востребованные среди украинцев вакансии
Логистика, промышленность и пищевое производство остаются основными каналами трудоустройства украинцев.
Ключевые направления спроса
Наиболее популярными категориями работ, кроме лидера — логистики, были:
- Аграрный и продовольственный сектор: 11,2% кандидатов.
- Неквалифицированный труд в промышленности: 9,96%.
- Технические неквалифицированные роботы: 9,5%.
- Мясо- и рыбопереработка: 9,47%.
Именно эти направления по данным компании формируют основу постоянного спроса на рабочую силу в Польше и остаются главными каналами трудоустройства для украинских рабочих.
Директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда отметила, что структура спроса остается стабильной, а предпраздничный период дополнительно стимулирует краткосрочные вакансии, особенно на складах.
Рост спроса на квалификацию
Несмотря на дефицит кадров в ряде отраслей, растет потребность в квалифицированных специалистах. Стабилен спрос на:
- Технических специалистов: водителей погрузчиков, сварщиков и слесарей.
- Строительную сферу: каменщики, плиточники, штукатуры.
Отдельно выделяется спрос на специалистов среднего и руководящего звена (бригадиров, линейных менеджеров), для которых, однако, обязательны знания польского языка и опыт управления командами. Именно эти компетенции открывают путь более высокооплачиваемым предложениям.
Сезонные работы
В течение года сохранялся запрос на сезонные работы (2,1% в структуре клиентов). В конце года традиционно растет количество краткосрочных вакансий, связанных с комплектацией заказов и упаковкой, что является дополнительной возможностью для украинцев, которые ищут временную занятость.
