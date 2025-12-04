США приостановили санкции против разведки Китая ради сохранения торгового перемирия — FT

Администрация США решила приостановить планы по введению санкций против Министерства государственной безопасности Китая (MSS), подозреваемого в масштабной кибершпионской кампании под названием «Salt Typhoon». Решение принято во избежание срыва торгового соглашения, достигнутого президентом Дональдом Трампом и президентом Си Цзиньпином в октябре, сообщает Financial Times.

Действующие и бывшие американские чиновники сообщили, что планы санкций, которые должны быть наложены на MSS и подрядчиков, якобы осуществляющих кибератаки на телекоммуникационные сети США, были отложены, чтобы не взорвать напряжение между Вашингтоном и Пекином.

Национальная безопасность против «стабильности»

Как отмечают источники, знакомые с ситуацией, администрация США также воздержится от введения новых значительных мер по экспортному контролю в отношении Китая после соглашения, заключенного в Пусане (Южная Корея).

Несколько источников сообщили, что политика администрации Трампа по отношению к Китаю сместилась в сторону обеспечения «стабильности». Это связано со стремлением США выиграть время для уменьшения зависимости от Китая в поставках редкоземельных минералов и чтобы не сорвать визит Трампа в Пекин в апреле 2026 года.

Хакерская компания «Salt Typhoon»

Решение не вводить санкции вызвало разочарование среди «ястребов» (тех, кто требует жесткого ответа на угрозу безопасности) в Вашингтоне. Кампания Salt Typhoon нацелена на нешифрованные коммуникации высокопоставленных американских чиновников.

Ранее советник по национальной безопасности в администрации Байдена, Джейк Салливан, называл «Salt Typhoon» уникальной по своему масштабу капманией, утверждая, что MSS проникает к каждому крупному американскому телеком-провайдеру и может прослушивать любой телефон.

Китай все обвинения в кибершпионаже отрицает.

Новый фокус на чипах

Еще одним шагом, вызвавшим беспокойство, является подготовка администрации США к проведению встречи по выдаче лицензий компании Nvidia для экспорта в Китай усовершенствованного чипа H200. Хотя советники убедили Трампа не разрешать продажу еще более мощного чипа Blackwell, решение по H200 остается предметом обсуждения.

Стивен Миллер, заместитель главы аппарата Белого дома, получил поручение усилить координацию политики в отношении Китая, чтобы ни одно ведомство не предпринимало действий, которые могли бы угрожать торговому перемирию.