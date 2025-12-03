Multi от Минфин
3 декабря 2025, 19:15 Читати українською

Акции Microsoft упали из-за слабого спроса бизнеса на искусственный интеллект

Акции технологического гиганта Microsoft (MSFT) в среду продемонстрировали самое резкое падение с середины ноября, потеряв во время торгов до 2,9%. Причиной негативной динамики стал инсайд о том, что компания вынуждена снижать ожидания по продажам своих продуктов на базе искусственного интеллекта. Это ставит под сомнение быструю окупаемость многомиллиардных инвестиций в технологию. Об этом сообщает Bloomberg 3 декабрясо ссылкой наThe Information.

Акции технологического гиганта Microsoft (MSFT) в среду продемонстрировали самое резкое падение с середины ноября, потеряв во время торгов до 2,9%.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Реальность против планов: почему квоты снижают

По данным издания, несколько подразделений Microsoft снизили планы продаж (квоты) для своих менеджеров. Причина прозаична: в финансовом году, завершившемся в июне, многие сотрудники просто не смогли выполнить поставленные цели.

Ярким примером стала ситуация в подразделении облачных сервисов Azure. Там от менеджеров требовали увеличить расходы клиентов на продукт под названием Foundry на 50%. Однако с этой задачей справились менее 20% продавцов. Как следствие, в июле Microsoft снизила планку ожидаемого роста до 25% на текущий год.

Это нетипичное для компании решение свидетельствует о том, что корпоративные клиенты сопротивляются навязыванию дорогостоящих ИИ-услуг.

Скептицизм рынка: дорого и с ошибками

Microsoft, как и ее конкуренты (Google, Meta, Amazon), тратит колоссальные средства на закупку чипов и строительство дата-центров, пытаясь удовлетворить спрос на вычислительные мощности. Однако рынок начинает сомневаться, оправданы ли эти расходы.

Бизнес-клиенты жалуются на несколько проблем:

  • Сложность оценки выгоды: Трудно подсчитать, сколько именно денег экономит ИИ при выполнении рутинных задач.
  • Технические недостатки: Технология все еще допускает ошибки, исправление которых может дорого обойтись компаниям.
  • Высокая цена: внедрение ИИ требует значительных инвестиций, на которые бизнес идет неохотно.
  • Макроэкономический фон: рынок труда охлаждается

Падение акций Microsoft совпало с общей неопределенностью на рынке США. Отчет ADP показал, что в ноябре количество рабочих мест в частном секторе неожиданно сократилось на 32 000.

Эти данные подогрели ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит снижать ставки, чтобы поддержать экономику.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
