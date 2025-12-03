Британия признала криптовалюты имуществом

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Король дал добро

Лорд-спикер Джон Макфолл объявил в Палате лордов, что эта законодательная инициатива получила одобрение короля Чарльза.

Правозащитная организация CryptoUK назвала это огромным шагом вперед для развития криптовалют в Соединенном Королевстве. Теперь вещи в цифровом или электронном формате могут быть объектами прав личной собственности.

Что говорит закон

В британском законодательстве личная собственность делится на две категории: материальное имущество, например, автомобиль или недвижимость (вещь во владении), и нематериальное имущество, например, право на принудительное исполнение договора (вещь в действии).

В законопроекте разъясняется, что вещь, имеющая цифровую или электронную форму, не выходит за рамки прав личной собственности только потому, что она не относится ни к одной из указанных категорий.

В 2024 году Комиссия по правовым вопросам Англии и Уэльса заявила, что цифровые активы могут обладать качествами обеих категорий, однако отсутствие ясности в законах о правах собственности может затруднить разрешение судебных споров, связанных с криптоактивами.

Поэтому Комиссия предложила рассматривать криптовалюты как новую форму личной собственности.

CryptoUK добавила, что британские суды уже рассматривали цифровые активы как имущество, но только в рамках каждого конкретного случая. Теперь парламент закрепил этот принцип в законе, и для цифровых активов создана четкая правовая основа.

Что это даст пользователям

Пользователи криптовалют смогут рассчитывать на юридическую защиту, если нужно будет доказать право собственности, вернуть похищенные активы, включить их в процедуру банкротства или унаследовать криптовалюты, пояснила CryptoUK.

В октябре индийский суд признал криптовалюты формой собственности, которая может находиться в доверительном управлении. Несколько лет назад Высокий суд Сингапура тоже приравнял владение криптовалютами к собственности.