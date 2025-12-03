Национальный банк Украины установил на 4 декабря 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,2034 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 13 копеек.
НБУ установил курсы валют на четверг: доллар подешевел на 13 копеек
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Официальные курсы
1 доллар США — 42,20 грн (42,33 грн по состоянию на 3 декабря);
1 евро — 49,22 грн (49,18 грн по состоянию на 3 декабря).
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1
Читаем блог местного «эксперта» — kiraks
https://minfin.com.ua/ua/blogs/kiraks/251794/
15 березня 2025, 10:08
EUR/USD 15.03.2025
…Тепер прогнозую знову продовження падіння євроса у третій великій хвилі, яка буде складатись з 5 підхвиль (на малюнку вказано лише 3 підхвилі помаранчевого кольору). І мінімальне падіння буде до 0,99 (а можливо й нижче)…
Так что все дружно сливаем свои ЕВРО (у кого есть) и покупаем доллар! Покупаем поп корн и ждем очередные волны!!!