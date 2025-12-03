В Украине вырастут тарифы на распределение газа. Как это отразится на населении

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг на заседании 2 декабря одобрила проекты постановлений по повышению тарифов на распределение природного газа для Операторов газораспределительных сетей на 2026 г., передает ExPro.

Что даст повышение

После публикации проектов постановлений на сайте регулятора будут приниматься замечания и предложения, после которых будет принято окончательное решение о повышении тарифов на распределение природного газа. Ожидается, что новые тарифы будут приняты до конца 2025 г.

«Это повышение позволит частично компенсировать те убытки, которые мы имеем в настоящее время. Мы поддерживаем такое решение», — прокомментировал Сергей Скиба, исполняющий обязанности «Газорораздельные сети Украины» из Группы Нафтогаз.

Тарифы для населения

Важно, что тарифы для бытовых потребителей (население) останутся без изменений, поскольку в Украине действует мораторий на повышение тарифов в течение военного положения и шесть месяцев после его отмены.

Расчет тарифов

Расчеты тарифов выполнены согласно методике, учитывая отчетные данные операторов за прошлые годы и прогнозы относительно объемов распределения природного газа на 2026 г. При расчетах тарифов учтены обоснованные расходы операторов на содержание сетей, технологические потери, учет газа, а также прогнозируемые затраты на зарплаты, систем.

Для отдельных регионов с существенным сокращением заказанной мощности распределения (в частности, в пострадавших от боевых действий районах) тарифные показатели могут изменяться в зависимости от фактических условий. Однако механизм предполагает возмещение затрат и стабильное функционирование сетей.

Утверждение новых тарифов планируется после завершения процедуры публичного обсуждения и окончательного решения НКРЭКУ, поэтому конечные тарифы могут отличаться от опубликованных сейчас.

Во избежание резкого повышения тарифов для заказчиков услуг распределения природного газа и обеспечения при этом Операторов ГРМ средствами, необходимыми для стабильной работы газораспределительных систем, предлагается поэтапное повышение тарифов — с 1 января и с 1 апреля 2026 г.

Как изменятся тарифы?

Самый низкий тариф на распределение будет оставаться в Харьковском городском филиале «Газораспределительных сетей Украины» (ГРМУ), входящем в структуру «Нафтогаза», — 0,65 грн/куб м (без НДС) с 1 января и 0,78 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026 г. Общий рост — 0,65 грн/куб м (без НДС).

Самый высокий тариф на распределение газа в 2026 г. будет у ЧАО «Гадячгаз» — 3,16 грн/куб м (без НДС) с 1 января и 3,95 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026 г. Общий рост — 98%.

Наибольшее повышение тарифов планируется для Днепропетровского филиала ГРМУ — до 3,66 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026 г., в 2,9 раза больше, чем действующий тариф.

Меньше возрастут тарифы для Закарпатского филиала ГРМУ — до 2,48 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026 г., на 25% выше, чем действующий тариф.

В среднем, тарифы на распределение природного газа в Украине планируется повысить на 76% с 1 апреля 2026 г.