В Украине вырастут тарифы на распределение газа. Как это отразится на населении

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 декабря 2025, 16:20 Читати українською

В Украине вырастут тарифы на распределение газа. Как это отразится на населении

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг на заседании 2 декабря одобрила проекты постановлений по повышению тарифов на распределение природного газа для Операторов газораспределительных сетей на 2026 г., передает ExPro.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг на заседании 2 декабря одобрила проекты постановлений по повышению тарифов на распределение природного газа для Операторов газораспределительных сетей на 2026 г., передает ExPro.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто даст повышениеПосле публикации проектов постановлений на сайте регулятора будут приниматься замечания и предложения, после которых будет принято окончательное решение о повышении тарифов на распределение природного газа.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что даст повышение

После публикации проектов постановлений на сайте регулятора будут приниматься замечания и предложения, после которых будет принято окончательное решение о повышении тарифов на распределение природного газа. Ожидается, что новые тарифы будут приняты до конца 2025 г.

«Это повышение позволит частично компенсировать те убытки, которые мы имеем в настоящее время. Мы поддерживаем такое решение», — прокомментировал Сергей Скиба, исполняющий обязанности «Газорораздельные сети Украины» из Группы Нафтогаз.

Тарифы для населения

Важно, что тарифы для бытовых потребителей (население) останутся без изменений, поскольку в Украине действует мораторий на повышение тарифов в течение военного положения и шесть месяцев после его отмены.

Расчет тарифов

Расчеты тарифов выполнены согласно методике, учитывая отчетные данные операторов за прошлые годы и прогнозы относительно объемов распределения природного газа на 2026 г. При расчетах тарифов учтены обоснованные расходы операторов на содержание сетей, технологические потери, учет газа, а также прогнозируемые затраты на зарплаты, систем.

Для отдельных регионов с существенным сокращением заказанной мощности распределения (в частности, в пострадавших от боевых действий районах) тарифные показатели могут изменяться в зависимости от фактических условий. Однако механизм предполагает возмещение затрат и стабильное функционирование сетей.

Утверждение новых тарифов планируется после завершения процедуры публичного обсуждения и окончательного решения НКРЭКУ, поэтому конечные тарифы могут отличаться от опубликованных сейчас.

Во избежание резкого повышения тарифов для заказчиков услуг распределения природного газа и обеспечения при этом Операторов ГРМ средствами, необходимыми для стабильной работы газораспределительных систем, предлагается поэтапное повышение тарифов — с 1 января и с 1 апреля 2026 г.

Как изменятся тарифы?

Самый низкий тариф на распределение будет оставаться в Харьковском городском филиале «Газораспределительных сетей Украины» (ГРМУ), входящем в структуру «Нафтогаза», — 0,65 грн/куб м (без НДС) с 1 января и 0,78 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026 г. Общий рост — 0,65 грн/куб м (без НДС).

Самый высокий тариф на распределение газа в 2026 г. будет у ЧАО «Гадячгаз» — 3,16 грн/куб м (без НДС) с 1 января и 3,95 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026 г. Общий рост — 98%.

Наибольшее повышение тарифов планируется для Днепропетровского филиала ГРМУ — до 3,66 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026 г., в 2,9 раза больше, чем действующий тариф.

Меньше возрастут тарифы для Закарпатского филиала ГРМУ — до 2,48 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026 г., на 25% выше, чем действующий тариф.

В среднем, тарифы на распределение природного газа в Украине планируется повысить на 76% с 1 апреля 2026 г.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 37 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами