3 декабря 2025, 15:55 Читати українською

Доллар в свободном падении: американская валюта снижается 9 дней подряд на фоне новостей о ФРС

Американский доллар переживает самую длительную серию падений за последнее время, снижаясь девятую торговую сессию подряд. Трейдеры массово делают ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) смягчит монетарную политику уже в этом месяце. Дополнительное давление на доллар оказывают геополитические факторы в Европе и кадровые интриги в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters 3 декабря.

Американский доллар переживает самую длительную серию падений за последнее время, снижаясь девятую торговую сессию подряд.

Фактор ФРС: рынок поверил в снижение ставок

Ключевым драйвером распродажи доллара стало изменение рыночных ожиданий. Если еще 19 ноября вероятность снижения ставки в декабре оценивалась лишь в 30%, то по состоянию на среду этот показатель взлетел до 87%.

Этому способствовали заявления чиновников. Губернатор ФРС Кристофер Воллер отметил, что состояние рынка труда достаточно слабое, чтобы оправдать еще одно снижение на четверть процентного пункта.

Индекс доллара (DXY), который отслеживает его стоимость по отношению к корзине из шести основных валют, упал на 0,15% до отметки 99,10. В целом за год американская валюта потеряла почти 9% своей стоимости.

«Теневой глава» Центробанка

Ситуацию осложняют политические заявления. Президент США Дональд Трамп анонсировал, что объявит имя своего кандидата на пост главы ФРС в начале 2026 года. Фаворитом считается советник Белого дома Кевин Хассетт, сторонник мягкой монетарной политики.

Аналитики предупреждают, что раннее объявление преемника создаст прецедент двоевластия.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
