Новые правила работы в Польше с 2026 года: что изменится для наемных работников

Следующий год принесет много изменений для польского рынка труда. Некоторые изменения вступят в силу в 2026 году, тогда как другие все еще ожидают законодательного одобрения. Об этом пишет inpoland.

Что изменится на рынке труда

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата вырастет до 4806 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка по гражданско-правовым договорам составит 31,40 злотого.

Хотя повышение минималки будет несущественным (в настоящее время размер минимальной зарплаты в Польше составляет 4626 злотых брутто), оно влечет за собой изменение различных выплат: доплату за ночные часы, выходное пособие, размер взносов на социальное страхование.

С 24 декабря 2025 года для работодателей будет введена обязанность информировать кандидатов на занимаемую должность о размере зарплаты в объявлениях о работе. Работодатели не смогут спрашивать работников о размере заработной платы на предыдущем месте работы. Названия должностей должны быть гендерно-нейтральными, чтобы устранить предвзятость в объявлениях о работе.

У Польши есть время до 7 июня 2026 года имплементировать директиву ЕС по уменьшению неравенства в оплате труда между женщинами и мужчинами. Компании должны будут регулярно отчитываться о разнице в оплате труда между женщинами и мужчинами.

С 2026 года периоды, которые исключались из стажа, будут учитываться в стаж. К ним относятся, например, работа по гражданско-правовым договорам, периоды ведения предпринимательской деятельности, приостановка деятельности в связи с уходом за ребенком и работа за границей. Эти периоды должны быть подтверждены ZUS. Если в Учреждении социального страхования документов в подтверждение стажа не будет, работник должен предоставить их самостоятельно. Это положение вступит в силу со временем. С 1 января 2026 г. оно будет применяться к работодателям в секторе государственных финансов, а с 1 мая 2026 г. — к работодателям вне государственного сектора.

Появится возможность подавать заявления на отпуск, составлять график работы, консультироваться с профсоюзами и вести учет в электронном виде.

С 2026 г. Национальная инспекция труда (PIP) получит новые полномочия. Инспекторы смогут проводить проверки дистанционно, в том числе с помощью камеры. Административные решения будут разрешать преобразование гражданских договоров в условия о труде, если инспекция определит наличие трудовых отношений. Работодателям следует готовиться к усиленным проверкам для определения фактических трудовых отношений.

Новое определение мобинга охватывает постоянное, повторяющееся поведение. Это включает притязания, которые могут быть физическими, вербальными или невербальными. Это устраняет необходимость доказывать намерение правонарушителя. Новые правила также устанавливают минимальную сумму компенсации в 12-кратном размере минимальной заработной платы.

Закон также предусматривает внутренние процедуры борьбы с мобингом и дискриминацией на каждом рабочем месте. Эти правила должны четко описывать действия, предпринимаемые работодателями. Проект законодательства все еще находится на рассмотрении, но ожидается, что он вступит в силу в 2026 году.

Изменяется способ выплаты средств за неиспользованный отпуск. Вместо выплаты при расторжении контракта они будут перечисляться при выплате заработной платы. В то же время кадровая документация будет в значительной степени оцифрована: некоторые формальности будут обрабатываться по электронной почте или электронным системам.