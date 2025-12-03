Multi от Минфин
3 декабря 2025, 13:41

Соучредитель Binance И Хе возглавит криптобиржу вместе с Ричардом Тенгом

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила о стратегических изменениях в высшем руководстве. Соучредительница компании И Хе (Yi He) официально заняла должность со-генерального директора (Co-CEO). Отныне она будет управлять империей цифровых активов в тандеме с действующим CEO Ричардом Тенгом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила о стратегических изменениях в высшем руководстве.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Тандем для миллиарда пользователей

Решение о разделении полномочий принято на фоне стремительного роста платформы, которая вплотную приблизилась к отметке в 300 миллионов пользователей.

Ричард Тенг назвал это назначение «естественным шагом», подчеркнув фундаментальную роль И Хэ в истории компании.

«Ее инновационный подход, ориентация на пользователя и способность мыслить стратегически снизу вверх сыграли ключевую роль в формировании видения, культуры и бизнес-стратегии компании», — отметил он.

Новый управленческий дуэт ставит перед собой амбициозную цель — привлечь в экосистему один миллиард пользователей. Стратегия развития будет основана на развитии инфраструктуры Web3 и продвижении финансовой свободы, при этом компания обещает оставаться «самой надежной и регулируемой биржей в мире».

Сочетание опыта и инноваций

Сама И Хе отметила, что ее партнерство с Тенгом позволит объединить две разные, но важные перспективы:

  • Ричард Тенг привносит десятилетия опыта на традиционных финансовых рынках и глубокое понимание регуляторных процессов.
  • И Хе будет отвечать за продуктовые инновации, развитие сообщества и сохранение «крипто-ДНК» компании.

Кто такая И Хе и почему ее называют «скрытой силой» Binance

До прихода в крипту она была телеведущей, а в Binance возглавляла критически важные направления: маркетинг, клиентскую поддержку и инвестиционное подразделение Binance Labs (венчурный фонд с активами на миллиарды долларов). Именно ей приписывают создание уникальной корпоративной культуры компании и стратегию агрессивной экспансии на новые рынки. Ее выход на публичную позицию Co-CEO — это признание ее реального влияния, которое де-факто всегда было на уровне топ-менеджмента.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
