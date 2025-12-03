Минюст сообщает: «Новые правила» покупки недвижимости с 2026 года — фейк

Министерство юстиции опровергает недостоверную информацию, распространяющуюся в социальных сетях, о введении новых правил при покупке недвижимого имущества начиная с 1 января 2026 года. Об этом говорится в сообщении министерства.

Объяснение от Минюста

Следует отметить, что более десяти лет нотариусы при совершении сделок с недвижимым имуществом (удостоверяя договоры купли-продажи недвижимости) выполняют обязанности субъектов первичного мониторинга, предусматривающих осуществление ими функций так называемого контролера за соблюдением законодательства, направленного на предотвращение и противодействие легализации (терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Одной из обязанностей нотариуса в соответствии с законодательством в сфере финансового мониторинга является проверка источников происхождения средств при осуществлении сделок с недвижимостью, в частности, на сумму, равную или превышающую 400 тыс. грн путем истребования соответствующих документов, подтверждающих такие доходы (в частности, право на имущественное состояние и доходы, наследство, получение; подарок; отчуждение имущества и т. п. ).

Отмечаем, что законодательство в сфере финансового мониторинга, которым урегулированы отношения, связанные с исполнением нотариусами обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга при совершении нотариальных действий по удостоверению договоров купли-продажи недвижимого имущества в части проведения проверки источников происхождения средств, не претерпело изменений.

Это требование обязательно для нотариусов согласно действующему законодательству и на сегодня.