українська
3 декабря 2025, 12:51

Европейский ответ OpenAI: Mistral представила новые модели ИИ и заключила соглашение с HSBC

Французский стартап Mistral, который считается главной надеждой Европы в сфере искусственного интеллекта, во вторник представил обновленную линейку своих моделей. Этот шаг является частью стратегии компании, направленной на удержание позиций в конкурентной борьбе с мировыми гигантами — Google, OpenAI и китайской DeepSeek. Релиз состоялся всего через день после объявления о крупном коммерческом партнерстве с банком HSBC. Об этом сообщает CNBC.

Французский стартап Mistral, который считается главной надеждой Европы в сфере искусственного интеллекта, во вторник представил обновленную линейку своих моделей.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Что показала Mistral

Компания анонсировала сразу два продукта, ориентированные на разные сегменты рынка:

  • Mistral 3 (большая модель): Разработчики называют ее «лучшей в мире мультимодальной и многоязычной моделью с открытыми весами». Она спроектирована для сложных корпоративных задач, научных исследований и работы интеллектуальных помощников.
  • Ministral 3 (малая модель): Компактная версия, которую можно интегрировать в дроны, автомобили, робототехнику, а также ноутбуки и смартфоны.

«Следующая глава ИИ — это не просто больше, это умнее, быстрее и открытее», — заявили в компании, добавив, что Mistral 3 устанавливает новый стандарт глобальной доступности технологии.

Особенностью малой модели Ministral 3 является ее эффективность: она способна работать на одном графическом процессоре (GPU), что снижает затраты на эксплуатацию и ускоряет обработку данных. Это делает ее идеальным решением для устройств, которые не имеют постоянного доступа к интернету.

Финансовая мощь и звездные инвесторы

Основанная всего в 2023 году, Mistral демонстрирует стремительный рост капитализации. В сентябре стартап привлек 1,7 миллиарда евро, достигнув оценки стоимости в 11,7 миллиарда евро.

Среди инвесторов — элита мирового технологического бизнеса:

  • ASML: нидерландский производитель оборудования для чипов вложил львиную долю раунда — 1,3 млрд евро.
  • Nvidia и Microsoft: американские техногиганты также поддержали французский проект.
  • Andreessen Horowitz: один из самых влиятельных венчурных фондов Кремниевой долины.

Коммерциализация и конкуренция

Запуск новых моделей происходит на фоне попыток Mistral оправдать свою высокую оценку реальными доходами. В понедельник компания объявила о соглашении с HSBC: банк будет использовать французский ИИ для финансового анализа и переводов.

Несмотря на успехи, финансовые ресурсы Mistral все еще уступают американским конкурентам, которые активно выходят на европейский рынок.

Для сравнения:

  • Anthropic в сентябре привлек $13 млрд при оценке в $183 млрд.
  • OpenAI в октябре проводила сделки с оценкой бизнеса в $500 млрд.

Оба американских конкурента уже анонсировали открытие новых офисов в Европе в 2025 году.

Что такое модели с «открытым весом» (Open-weight)

Mistral акцентирует внимание на том, что их модель является open-weight. Это ключевое отличие от OpenAI или Google. Модели типа GPT-4 являются закрытыми (closed source): вы можете пользоваться ими только через интернет (API), вы не видите их код и не можете запустить на своем сервере. Модели с открытыми весами (как Mistral) позволяют разработчикам загрузить «мозг» нейросети и запустить его на собственном оборудовании. Это критически важно для банков (как HSBC) и оборонных предприятий, которые не могут передавать конфиденциальные данные на серверы в США. Они получают полный контроль над данными и конфиденциальностью.

Почему это важно

Релиз Mistral доказывает, что Европа не собирается сдаваться в гонке искусственного интеллекта и полагаться исключительно на американские технологии. Поддержка со стороны ASML (самой дорогой технологической компании Европы) свидетельствует о формировании мощного европейского альянса для защиты «цифрового суверенитета».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
