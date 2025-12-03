Какие налоги и как должны платить блогеры

Блогинг уже стал прибыльным бизнесом, что неизбежно привлекает внимание контролирующих органов. Дело блогера Александра Слобоженко, получившего подозрение в уклонении от уплаты более 200 млн. грн. налогов, стало сигналом для всей индустрии: даже если твой контент развлекательный, государство будет воспринимать его серьезно.

Налоговые органы все активнее контролируют финансовые потоки контент-мейкеров, особенно тех, кто получает выплаты из-за границы через платформы типа YouTube, Patreon, Payoneer или TikTok Creator Fund. Об особенностях налогообложения блогеров «Минфина» рассказала адвокат юридической фирмы «Василий Кисиль и партнеры» Наталья Мысник.

Чем на самом деле рискуют блогеры, игнорируя налоги

Нарушение налогового законодательства для блогеров может иметь вполне ощутимые последствия: обыски в жилых помещениях, арест дорогих автомобилей и имущества, а также объявление подозрения по уголовным статьям.

Чаще всего это:

ч. 3 ст. 212 УК — уклонение от уплаты налогов в крупных размерах;

ч. 1 ст. 209 УК — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

По таким обвинениям предусмотрено до шести лет лишения свободы, запрет на предпринимательскую деятельность сроком до двух лет и даже конфискация имущества.

В феврале 2025 года Бюро экономической безопасности объявило подозрение малоизвестному you-tube блогеру из Киевской области в уклонении от уплаты 5 млн. грн. налогов. По версии следствия, он зарабатывал на рекламе, получал оплату и переводил эти средства в криптовалюту через сервисы, которые не попадают в налоговую отчетность.

В сентябре того же года детективы БЭБ сообщили о подозрении столичной инстаграм-блогерше — за уклонение от уплаты налогов на 11 млн грн. Следствие установило, что в течение пяти лет она зарабатывала на рекламе в соцсетях, но не декларировала эти доходы. Оба уголовных производства открыли на основе материалов финансового мониторинга.

Эти кейсы хорошо демонстрируют: налоговые риски касаются не только звезд с миллионными аудиториями, но и менее медийных блогеров. И часто для запуска уголовного производства достаточно только данных о движении средств — без проведения налоговой проверки.

В таких условиях выбор для блогера очевиден: один раз упорядочить свою деятельность значительно дешевле, чем потом объяснять происхождение денег в банковской выписке.

YouTube-доход и украинские налоги

Долгое время блогеры были убеждены, что не должны платить налоги в Украине. Аргумент был следующим: в правилах YouTube указано, что выплаты от зрителей классифицируются как роялти и облагаются налогом в соответствии с законодательством США.

Это породило популярный миф: если доход уже облагается налогом за рубежом, то украинские налоговые обязательства автоматически исчезают. Однако в индивидуальной налоговой консультации ( от 20.05.2025 г. № 2779/ІПК/99−00−24−03−03) Государственная налоговая служба официально уточнила позицию: выплаты в рамках партнерской программы YouTube — это не роялти. Они являются вознаграждением за размещение рекламы или частью дохода от подписки YouTube Premium. То есть фактически — это оплата за рекламные услуги, подлежащая налогообложению в Украине.

Выплаты от YouTube включаются в доход предпринимателя и облагаются налогом по правилам упрощенной системы. Это касается случаев, когда контент прямо или косвенно рекламирует товар/услугу, связанную с деятельностью ФЛП.

Если связи с предпринимательской деятельностью нет (например, реклама самой платформы YouTube), то доход считается иностранным доходом физического лица и облагается налогом по общей ставке: 18% НДФЛ и 5% военный сбор.

Многие блогеры считали, что донаты, полученные на счет ФЛП, — это предпринимательский доход. Однако налоговая опровергла и это.

В письме ГНС ( от 16.10.2025 г. № 1140/2/99−00−21−03−02−02) указано: донаты не являются доходом ФЛП, ведь они не связаны с производством товаров, предоставлением услуг или выполнением работ. Поэтому они не включаются в базу единого налога. Но это не освобождает от налогообложения: донаты классифицируются как доход физического лица и также облагаются налогом по общим ставкам (18% НДФЛ + 5% военный сбор).

3 варианта официального оформления доходов для контентмейкеров

С целью оптимизации налогообложения и работы с платформами, украинские контентмейкеры сегодня могут выбрать одну из трех легальных моделей деятельности:

работать как обычное физическое лицо;

зарегистрировать ФЛП на 2 группе;

оформить ФЛП на 3 группе.

Работая как обычное физическое лицо, блогер должен уплатить 23% от общего дохода: 18% налога с доходов физических лиц и 5% военного сбора.

Единственным плюсом такой модели является то, что налоговая декларация подается только раз в год.

Но из-за высокой ставки этот путь обычно самый дорогой и наименее выгодный для инфлюенсеров. В целом такой вариант может подходить для новичков, которые осуществляют разовые интеграции, получают нерегулярные доходы, или для блогеров, которые получают средства только через YouTube спонсорство и PayPal.

Для блогеров, работающих по упрощенной системе налогообложения, 2-я группа ФЛП остается одним из самых популярных вариантов легализации доходов. Основная причина — фиксированные ежемесячные платежи и понятные правила взаимодействия с клиентами.

ФЛП 2-й группы предусматривает уплату трех основных взносов ежемесячно: единый налог — примерно 1 600 грн; военный сбор — 800 грн; единый социальный взнос — 1 760 грн.

В совокупности блогеру необходимо отчислять около 4 160 грн ежемесячно, что за год составляет примерно 50 тысяч гривен. Независимо от уровня фактического дохода сумма не меняется, что делает эту систему удобной для тех, кто получает стабильные выплаты.

Вместе с тем существуют определенные ограничения. Годовой лимит дохода для ФЛП 2-й группы составляет 6 672 000 грн. Кроме того, законом определен круг контрагентов, с которыми может сотрудничать предприниматель этой группы: физические лица, ФЛП на едином налоге и украинские ООО, работающие на упрощенной системе.

Для большинства блогеров этот формат подходит в случаях, когда они работают с локальными брендами, продвигают собственные цифровые продукты или предлагают услуги украинской аудитории. Однако, если деятельность связана с международными платформами или крупными корпорациями, обычно более целесообразным является переход на 3-ю группу ФЛП.

Для ФЛП 3 группы действует другая модель: государство получает 6% от дохода за квартал (5% единого налога и 1% военного сбора). ЕСВ остается фиксированным — 1760 грн в месяц. Такой формат обычно выбирают блогеры, которые работают с крупными брендами или получают выплаты из иностранных сервисов. В отличие от 2-й группы, где разрешено сотрудничество только с физическими лицами, ФЛП-единщиками и украинскими ООО на упрощенной системе, 3-я группа не имеет таких ограничений.

Поэтому если блогер получает регулярные переводы из-за границы или планирует масштабировать сотрудничество с международными рекламодателями, именно ФЛП 3-й группы становится наиболее гибким и безопасным решением.

КВЭДы для YouTube-деятельности

Чтобы минимизировать риски во время налоговых проверок и обеспечить законность полученных доходов, блогерам и контент-мейкерам целесообразно зарегистрировать широкий перечень КВЭДов, охватывающих рекламную, информационную, медийную, творческую и IT-деятельность.

Рекомендуемые КВЭДы для блогеров и креаторов могут быть следующими.

Общие для всех блогеров:

73.11 — Рекламные агентства (рекомендуется как основной КВЭД)

73.12 — Посредничество в размещении рекламы

Если блогер занимается созданием контента и креативной деятельностью:

59.11 — Производство кино- и видеофильмов

59.12 — Постпродакшн (монтаж, обработка)

74.20 — Деятельность в сфере фотографии

Если основной вид деятельности — информационные или консультационные услуги:

63.12 — Веб-порталы

63.11 — Обработка данных и размещение информации

63.99 — Предоставление прочих информационных услуг

62.02 — Консультирование по вопросам информатизации

74.90 — Прочая профессиональная деятельность

63.91 — Деятельность информационных агентств

Если деятельность связана с продажей товаров (мерч, аксессуары, книги):

47.91 — Розничная торговля через интернет

Налоговый кодекс Украины не ограничивает количество дополнительных видов экономической деятельности, поэтому предприниматель может указать все направления, связанные со своей работой. Однако, если во время проверки налоговая обнаружит, что блогер получал доход за деятельность, которая не соответствует зарегистрированным КВЭДам, может лишить упрощенной системы налогообложения и доначислить налоги по общей ставке.

Вывод

Чтобы монетизация контента работала без лишних рисков, блогеру необходимо выстроить четкую налоговую и организационную модель.

Начните с корректных КВЭД. Они должны точно отражать ваши направления работы — от контентного производства и информационных услуг до продажи товаров или цифровых продуктов.

Выберите систему налогообложения. Для большинства блогеров оптимальными остаются 2-я и 3-я группы ФЛП — как более предсказуемые, экономичные и масштабируемые решения.

Убедитесь, что операционная модель согласована с юридической. Несоответствие КВЭД доходам, некорректный учет выплат от платформ или работа с нерезидентами без учета нюансов — ключевые источники финансовых рисков.

И наконец, профессиональная консультация — это инвестиция, а не расход. Она поможет сформировать правильную конфигурацию деятельности, избежать лишних ошибок и сосредоточиться на развитии и масштабировании.