Япония бьет рекорды: доходность облигаций взлетела до исторического максимума, угрожая глобальным рынкам

Рынок государственного долга Японии демонстрирует беспрецедентную волатильность. Доходность долгосрочных облигаций страны достигла исторических максимумов на фоне роста ставок инвесторов на то, что Банк Японии (BOJ) в скором времени усилит монетарную политику. Эта ситуация вызывает беспокойство у мировых инвесторов, поскольку может существенно изменить потоки капитала на глобальной арене. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Исторические рекорды и инфляция

Во вторник доходность японских государственных облигаций продолжила рост:

30-летние облигации: доходность выросла на 2 базисных пункта до 3,410%, установив новый исторический рекорд.

20-летние облигации: доходность достигла 2,905%, что является самым высоким показателем с июня 1999 года.

Главным драйвером этих изменений стала инфляция. Индекс потребительских цен в Токио (который считается опережающим индикатором для всей страны) в ноябре вырос на 2,8%, что стабильно превышает целевой показатель Центробанка в 2%.

Масла в огонь подлил глава Банка Японии Кадзуо Уэда, который в понедельник заявил, что регулятор «тщательно обсудит» возможность повышения ставки на ближайшем заседании 18−19 декабря.

Глобальный эффект домино

Пока Федеральная резервная система США и ЕЦБ снижают ставки, Япония движется в противоположном направлении. Это делает японские активы более привлекательными для местных инвесторов.

Мировые рынки опасаются, что крупные японские пенсионные фонды и страховщики, которые традиционно покупали долговые обязательства США и Европы ради более высокой доходности, теперь начнут возвращать капитал домой.

Этот страх уже повлиял на американский рынок: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,095%, хотя еще в середине прошлой недели она была ниже 4%.

«Рынок закладывает повышение ставки на 22 базисных пункта на декабрьском заседании по сравнению с 15 базисными пунктами в конце прошлой недели», — отметил Стюарт Ритсон, старший стратег по процентным ставкам в BNZ.

Угроза для биткоина и акций

Под угрозой оказалась популярная стратегия Carry Trade (когда инвесторы берут дешевые кредиты в иене, чтобы купить рисковые активы). Ожидания роста ставок в Японии уже ударили по таким активам, как биткоин, который пережил резкое падение в понедельник.

Экономисты Capital Economics прогнозируют дальнейший рост доходности:

«Поскольку BOJ продолжает цикл ужесточения, мы ожидаем, что доходность 10-летних JGB вырастет с 1,88% в настоящее время до 2,5% в течение следующих нескольких лет».

Почему японские инвесторы — это «киты» мирового рынка

Чтобы понять масштаб угрозы, стоит знать, что Япония является крупнейшим в мире держателем государственного долга США. Японские инвесторы держат американские облигации (Treasuries) на сумму более 1,1 триллиона долларов. Если доходность облигаций в самой Японии станет достаточно высокой (например, 3,4% гарантированного дохода в «родной» валюте без валютных рисков), японским фондам станет невыгодно покупать долг США. Если они перестанут покупать или начнут продавать американские бумаги, правительству США придется повышать ставки, чтобы привлечь других покупателей. Это сделает кредиты (ипотеку, автокредиты) дороже для американцев и всего мира.