Цены на нефть катятся вниз на фоне мирных переговоров по Украине

Цены на нефть в среду снизились на азиатских торгах после потерь на предыдущей сессии, поскольку рынки взвешивали последствия переговоров на высоком уровне между США и россией по прекращению войны в Украине. Об этом пишет Investing.com.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменились цены

По состоянию на 22:05 по восточному времени (03:05 по Гринвичу) фьючерсы на нефть Brent, срок погашения которых истекает в феврале, упали на 0,3% до 62,24 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на сырую нефть West Texas Intermediate (4) баррель.

Оба контракта во вторник снизились более чем на 1%.

Трейдеры оценивают переговоры между США и россией по мирному урегулированию ситуации в Украине.

Пятичасовая встреча в Кремле

Пятичасовая встреча в Кремле между президентом россии Владимиром Путиным и посланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером завершилась после полуночи, но, по словам Кремля, никакого компромисса по возможному мирному соглашению для Украины достигнуто не было.

Кремлевский советник Юрий Ушаков назвал переговоры «конструктивными», но отметил, что ключевые разногласия, особенно по территориальным вопросам, таким как судьба Донбасса, остаются главным камнем преткновения.