«Тройной удар» по доллару: Аналитики Deutsche Bank и Standard Bank предупредили о падении

Аналитики Deutsche Bank и Standard Bank предупредили о возможном «тройном ударе» по доллару в ближайшие недели, который может усугубить и без того сезонно слабый период для американской валюты . Об этом передает Bloomberg.

Почему доллар может подешеветь

По мнению Standard Bank, доллар может пострадать из-за трех факторов, передает Bloomberg. Первый — это возможное решение Верховного суда США о признании незаконными импортных пошлин, которые ввел президент Дональд Трамп.

Второй — это вероятный выбор Трампом кандидатуры главы Национального экономического совета Кевина Хассетта на должность следующего председателя ФРС.

Третий — вероятность резкого укрепления японской иены в случае повышения процентных ставок в стране в декабре.

«Повышение ставки в Японии, в сочетании с неблагоприятным решением по пошлинам и назначением Хассетта главой ФРС, вполне может стать тем самым тройным ударом, который выбьет доллар из равновесия. Если не в оставшиеся недели этого года, то уж точно в начале 2026 года», — отметил стратег по валютам G10 в Standard Bank Стивен Барроу в записке, которую цитирует Bloomberg.

Повышение ставок в Японии исторически вело к резкому укреплению иены, особенно против доллара, пояснили Standard Bank и Deutsche Bank. Хассетт широко известен как сторонник агрессивного снижения ставок.

«Рынок дает понять, что при председательстве Хассетта возможна еще более мягкая политика ФРС», — заявил агентству глобальный руководитель валютных стратегий Russell Investments Ван Лу. По его словам, это может ослабить доллар сильнее нынешнего четырехлетнего минимума по отношению к евро — около $1,19.

Deutsche Bank тоже пессимистично смотрит на перспективы доллара в конце года из-за риска ужесточения денежно-кредитной политики в Японии, но также из-за публикации сильных экономических данных в других странах, пишет Bloomberg.

В последние десять лет декабрь обычно «был худшим месяцем для доллара», заявил Bloomberg макростратег Deutsche Bank Тим Бейкер. По его словам, трейдеры часто распродают доллар, чтобы сбалансировать прибыль от других американских активов, накопленную за год. Недавняя волна покупок доллара может в этом месяце смениться спадом, предупредил Бейкер.

«Мы считаем, что доллар может откатиться к минимумам третьего квартала — примерно на 2% ниже текущего уровня», — написал аналитик.

Что говорят стратеги Citi

Стратеги Citi во главе с Луисом Костой придерживаются диаметрально противоположных взглядов на перспективы доллара, передает Bloomberg.

По мнению Citi, тренды, которые способствовали ослаблению доллара, начали ослабевать еще в середине года. Фокус инвесторов сместился на бум в сфере искусственного интеллекта и на отсутствие убедительных признаков глобального торгового спада после повышения пошлин в США, пишет агентство.

«Эти два ключевых фактора в совокупности обеспечили постепенное возвращение темы исключительности США, что в итоге вновь изменило динамику доллара, — написали аналитики Citi во вторник. — Если не произойдет серьезной переоценки американских акций, глобальные рынки, скорее всего, останутся в этом режиме, что, по сути, означает более устойчивый доллар».

По оценке банка, экономика США готова к восстановлению в 2026 году благодаря росту потребительских расходов, «если только мировой интерес к ИИ не иссякнет».

«Мы по-прежнему считаем маловероятным, что глобальная макроэкономическая картина позволит повторить те же темпы роста валют развивающихся стран, что были в первой половине 2025 года», — отметил Коста.

