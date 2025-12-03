«Тройной удар» по доллару: Аналитики Deutsche Bank и Standard Bank предупредили о падении

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 декабря 2025, 8:50 Читати українською

«Тройной удар» по доллару: Аналитики Deutsche Bank и Standard Bank предупредили о падении

Аналитики Deutsche Bank и Standard Bank предупредили о возможном «тройном ударе» по доллару в ближайшие недели, который может усугубить и без того сезонно слабый период для американской валюты. Об этом передает Bloomberg.

Аналитики Deutsche Bank и Standard Bank предупредили о возможном «тройном ударе» по доллару в ближайшие недели, который может усугубить и без того сезонно слабый период для американской валюты.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему доллар может подешеветь

По мнению Standard Bank, доллар может пострадать из-за трех факторов, передает Bloomberg. Первый — это возможное решение Верховного суда США о признании незаконными импортных пошлин, которые ввел президент Дональд Трамп.

Второй — это вероятный выбор Трампом кандидатуры главы Национального экономического совета Кевина Хассетта на должность следующего председателя ФРС.

Третий — вероятность резкого укрепления японской иены в случае повышения процентных ставок в стране в декабре.

«Повышение ставки в Японии, в сочетании с неблагоприятным решением по пошлинам и назначением Хассетта главой ФРС, вполне может стать тем самым тройным ударом, который выбьет доллар из равновесия. Если не в оставшиеся недели этого года, то уж точно в начале 2026 года», — отметил стратег по валютам G10 в Standard Bank Стивен Барроу в записке, которую цитирует Bloomberg.

Повышение ставок в Японии исторически вело к резкому укреплению иены, особенно против доллара, пояснили Standard Bank и Deutsche Bank. Хассетт широко известен как сторонник агрессивного снижения ставок.

Читайте также: Доллар под давлением: BofA ожидает «длинный декабрь» и ослабление в 2026 году

«Рынок дает понять, что при председательстве Хассетта возможна еще более мягкая политика ФРС», — заявил агентству глобальный руководитель валютных стратегий Russell Investments Ван Лу. По его словам, это может ослабить доллар сильнее нынешнего четырехлетнего минимума по отношению к евро — около $1,19.

Deutsche Bank тоже пессимистично смотрит на перспективы доллара в конце года из-за риска ужесточения денежно-кредитной политики в Японии, но также из-за публикации сильных экономических данных в других странах, пишет Bloomberg.

В последние десять лет декабрь обычно «был худшим месяцем для доллара», заявил Bloomberg макростратег Deutsche Bank Тим Бейкер. По его словам, трейдеры часто распродают доллар, чтобы сбалансировать прибыль от других американских активов, накопленную за год. Недавняя волна покупок доллара может в этом месяце смениться спадом, предупредил Бейкер.

«Мы считаем, что доллар может откатиться к минимумам третьего квартала — примерно на 2% ниже текущего уровня», — написал аналитик.

Что говорят стратеги Citi

Стратеги Citi во главе с Луисом Костой придерживаются диаметрально противоположных взглядов на перспективы доллара, передает Bloomberg.

По мнению Citi, тренды, которые способствовали ослаблению доллара, начали ослабевать еще в середине года. Фокус инвесторов сместился на бум в сфере искусственного интеллекта и на отсутствие убедительных признаков глобального торгового спада после повышения пошлин в США, пишет агентство.

«Эти два ключевых фактора в совокупности обеспечили постепенное возвращение темы исключительности США, что в итоге вновь изменило динамику доллара, — написали аналитики Citi во вторник. — Если не произойдет серьезной переоценки американских акций, глобальные рынки, скорее всего, останутся в этом режиме, что, по сути, означает более устойчивый доллар».

По оценке банка, экономика США готова к восстановлению в 2026 году благодаря росту потребительских расходов, «если только мировой интерес к ИИ не иссякнет».

«Мы по-прежнему считаем маловероятным, что глобальная макроэкономическая картина позволит повторить те же темпы роста валют развивающихся стран, что были в первой половине 2025 года», — отметил Коста.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают bovn, GrugoriyHoland и 40 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами