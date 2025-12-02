Multi от Минфин
2 декабря 2025, 19:49 Читати українською

Доллар под давлением: BofA ожидает «длинный декабрь» и ослабление в 2026 году

Аналитики BofA Securities предупреждают о потенциально сложном и насыщенном событиями декабре, который может определить ближайшие перспективы доллара США. Стратеги, включая Алекса Коэна и Адарша Синху, отмечают, что доллар склонен к дальнейшему ослаблению в 2026 году. Об этом сообщает Investing.

Доллар под давлением: BofA ожидает «длинный декабрь» и ослабление в 2026 году
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Рынок ожидает долгий декабрь, и есть основания полагать, что высокая концентрация риска событий может сформировать ближайшие перспективы для доллара США», — заявили аналитики Bank of America (BofA).

Ключевой фактор: Решение ФРС о ставках

Главным событием, на котором сосредоточатся трейдеры, является будущее решение Федеральной резервной системы по процентной ставке. Ожидания снижения ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания 9−10 декабря резко возросли.

По данным CME FedWatch, вероятность такого сокращения составляет примерно 87%, что является значительным ростом по сравнению с 40% неделей ранее.

Рост ожиданий подкрепляется последними экономическими данными, указывающими на ослабление рынка труда. В частности, уровень безработицы в сентябре достиг высочайшего уровня почти за четыре года.

Аналитики BofA считают, что со временем более мягкая политика ФРС неизбежна. Любой положительный рост доллара будет кратковременным, в то время как отрицательные результаты для доллара могут оказать длительное влияние.

Связь с акциями ИИ

Трейдеры также будут внимательно следить за волатильностью в акциях сектора искусственного интеллекта (ИИ), несмотря на некоторое ослабление опасений относительно устойчивости высоких оценок технологического сектора.

BofA отмечает, что корреляция между долларом и акциями ИИ неубедительна. Хотя на ежедневной основе доллар показывает определенную связь с движением акций ИИ, в недельном измерении он имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении.

Потенциальное влияние Верховного суда

Еще одним фактором риска является решение Верховного Суда США о возможности президента Дональда Трампа применять чрезвычайные экономические полномочия для введения таможенных тарифов.

Если суд примет решение против Трампа и обяжет вернуть доходы от пошлин, это создаст новое давление/фокус на фискальную позицию США. Это повысит премию за риск, который инвесторы потребуют за держание долгосрочных облигаций, что может привести к снижению курса доллара.

Следующий глава ФРС

Дополнительную чувствительность для валютного рынка может создать вопрос о следующем руководителе ФРС, поскольку срок полномочий Джерома Пауэлла истекает в мае. Кевин Хассетт, близкий союзник президента Трампа (давно требующий агрессивного снижения ставок), считается главным претендентом на этот пост.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
