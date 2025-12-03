НБУ в ноябре перечислил на нужды обороны почти 12,2 миллиарда гривен

С начала полномасштабного вторжения из спецсчета, открытого Национальным банком Украины на нужды обороны, перечислено более 96,7 млрд грн, из них в ноябре — почти 12,2 млрд грн. Об этом сообщает прессслужба НБУ .

Сколько поступило средств

«В целом с начала полномасштабного вторжения со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил около 96,7 млрд грн, в ноябре 2025 года — почти 12,2 млрд грн», — говорится в сообщении.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило почти 126,8 млрд грн в эквиваленте.

Откуда поступали деньги

Средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, юани женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило почти 105,2 млрд грн в эквиваленте.

