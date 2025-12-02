Multi от Минфин
Prada приобрела Versace за €1,3 млрд после провала американской сделки

Итальянская модная группа Prada Group объявила об успешном завершении поглощения своего меньшего конкурента — легендарного модного дома Versace. Сделка, которая оценивается примерно в 1,3 миллиарда евро (1,51 миллиарда долларов), стала возможной после того, как предыдущие планы продажи бренда американским инвесторам были заблокированы регуляторами. Об этом сообщает Reuters 2 декабря.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Длительная помолвка и смена владельца

Prada выкупила бренд у американского холдинга Capri Holdings. Лоренцо Бертелли, сын владельцев Prada Миуччи Прады и Патрицио Бертелли, который станет исполнительным председателем Versace, признался, что компания охотилась за этим активом годами.

По его словам, переговоры велись еще во время пандемии COVID-19, задолго до того, как Capri попыталась продать бизнес другой американской группе — Tapestry.

«Когда сделка сорвалась из-за антимонопольных вопросов, мы вернулись и попытались ускорить процесс. Это было то, над чем мы работали долгое время», — отметил Лоренцо Бертелли.

Он подчеркнул, что Versace соответствует двум ключевым критериям для Prada: сделка не несет чрезмерных финансовых рисков, а сам бренд имеет колоссальную узнаваемость в мире, что делает инвестицию оправданной.

Новая структура и смена эпох

Присоединение Versace к портфелю группы, где уже есть флагманский бренд Prada и молодежный Miu Miu, знаменует резкое изменение стратегии компании. Теперь под одной крышей оказались сдержанная интеллектуальная эстетика Prada и смелый, гламурный стиль Versace.

Соглашение также подтверждает конец целой эпохи в дизайне:

  • Еще в марте, за несколько недель до объявления соглашения, Донателла Версаче покинула пост креативного директора, который занимала почти 30 лет после смерти брата Джанни.
  • Ее место занял Дарио Витале, который ранее был дизайн-директором в Miu Miu.
Автор:
Ярослав Голобородько
