Нацбанк определил новые курсы валют на среду, 3 декабря. Согласно информации на сайте регулятора, евро подешевело на 13 копеек.
Официальный курс НБУ: евро подешевело, доллар стабилен
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Курс доллара
На среду НБУ установил такой курс доллара: 42,3342 грн. Это на 1 копейку меньше, чем во вторник (42,3413).
Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 49,1839, что на 13 копеек меньше, чем во вторник (49,3149).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на среду установил такой курс польского злотого: 11,6633 (во вторник курс был 11,6067).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии