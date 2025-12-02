Официальный курс НБУ: евро подешевело, доллар стабилен

Нацбанк определил новые курсы валют на среду, 3 декабря. Согласно информации на сайте регулятора, евро подешевело на 13 копеек.

На среду НБУ установил такой курс доллара: 42,3342 грн. Это на 1 копейку меньше, чем во вторник (42,3413).

Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 49,1839, что на 13 копеек меньше, чем во вторник (49,3149).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на среду установил такой курс польского злотого: 11,6633 (во вторник курс был 11,6067).

