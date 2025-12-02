Ukrainian ERP Forum 2025 ускоряет цифровой прорыв и масштабирование компаний

Ukrainian ERP Forum 2025 снова собирает ведущих игроков рынка, чтобы обсудить перспективы автоматизации и масштабирования бизнеса в Украине. Форум объединяет руководителей компаний, специалистов по ERP-системам и представителей технологического сектора для анализа трендов цифровой трансформации, обмена практическим опытом и презентации инновационных решений, которые повышают эффективность и прозрачность бизнес-процессов.

В этом году в рамках ERP Forum запланирована серия дискуссионных панелей, посвященных ключевым темам цифровой трансформации:

«Как украинским бизнесам не проиграть гонку ИИ в автоматизации» — обсуждение актуальных вызовов, в частности риска отставания из-за устаревших систем, парадокса экспорта украинских ИИ-решений, баланса между безопасностью и инновациями, а также кадровых ограничений.

«Автоматизация MilTech-компаний в Украине» — влияние технологий на прозрачность и скорость операций, приоритеты для compliance и киберзащиты производственных систем, подготовка к масштабированию заказов.

«Киберщит Украины: как избавиться от российского софта и обеспечить устойчивость бизнес-процессов» — практические стратегии защиты, интеграция безопасных решений и поддержка непрерывности работы критических систем. В дискуссии принимают участие Molfar Intelligence Firm, Научная ассоциация кибербезопасности Украины (SCSA) и IT Ukraine Association (проект «Вражеский софт»).

Генеральный партнер Ukrainian ERP Forum 2025 Своє.ІТ представит экспозицию украинских решений для автоматизации бизнеса. Участники смогут увидеть реальные кейсы интеграции ERP, инструменты оптимизации операций и возможности управления процессами, а также пообщаться с разработчиками ПО.

Среди золотых партнеров будет представлена ​​D5 — украинская ERP-платформа нового поколения, созданная для комплексного управления бизнесом в режиме реального времени, объединяющая управленческий учет, документооборот и налоговую отчетность в единой облачной системе. ToDo и Self-ERP, также золотые партнеры ERP Forum, продемонстрируют кейсы и современные практики работы с ERP и учетными системами, предоставляя участникам возможность ознакомиться с передовыми подходами к управлению предприятием.

Среди ключевых спикеров форума — Андрей Длигач, доктор экономических наук, с докладом «Стратегия цифрового прорыва: как масштабировать бизнес в 2026 году. Ключевые факторы успеха»; Мария Шевчук, руководитель IT Ukraine Association; а также Михаил Пацан, предприниматель, инвестор с более чем 18-летним опытом, с презентацией «Искусственный интеллект в автоматизации бизнес-процессов».

Ukrainian ERP Forum 2025 — это шанс для украинских команд получить практические инсайты, ознакомиться с передовыми технологиями и обсудить главные вызовы цифровой трансформации.

Для читателей Minfin20 доступен специальный промокод на скидку, что делает участие в форуме еще более доступным.