Цены в ЕС растут быстрее ожиданий: инфляция в ноябре — 2,2%

Потребительские цены в еврозоне выросли в ноябре на 2,2% в годовом выражении, превысив целевой показатель ЕЦБ третий месяц подряд. Ориентир регулятора составляет 2%. Фактическое значение оказалось и больше консенсус-прогноза Reuters, предполагавшего сохранение темпов роста цен на уровне 2,1%.

Как изменились цены

Инфляция в сфере услуг ускорилась с 3,4% в октябре до 3,5% и достигла самого высокого уровня с апреля. При этом снижение цен на энергоносители в ноябре замедлилось с 0,9% до 0,5%.

Годовая инфляция в крупнейшей экономике валютного блока, Германии, подскочила с 2,3% в октябре до 2,6% в ноябре — это выше ожиданий рынка.

В Испании рост цен, напротив, замедлился с 3,2% до 3,1%, а в Нидерландах — с 3% до 2,6%. Инфляция во Франции и Италии осталась значительно ниже таргета ЕЦБ — 0,8% и 1,1% соответственно.

Решение ЕЦБ по ставке

На заключительном в этом году заседании 18 декабря ЕЦБ, как ожидается, сохранит базовую процентную ставку на уровне 2%, отмечает Financial Times.

В период с середины 2024 по середину 2025 года, регулятор уже провел восемь раундов смягчения, сократив стоимость заимствований вдвое. На последних трех встречах ставка не менялась.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что «процентные ставки, на которых мы остановились на последних заседаниях, установлены корректно».

Однако дискуссии о снижении могут возобновиться с новой силой в начале 2026 года, если инфляция опустится ниже целевого уровня на фоне продолжающегося падения стоимости энергоносителей, предупреждает Reuters.