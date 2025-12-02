Samsung представила Galaxy Z TriFold — смартфон с тремя экранами

Южнокорейская компания Samsung представила Galaxy Z TriFold — складывающийся втрое смартфон. Стоимость модели составляет около 3,59 млн вон, или $2440. Об этом пишет Reuters.

Фишка телефона

При разложении гаджет превращается в 253,1-миллиметровый дисплей. Благодаря трем экранам он почти на 25% больше последней сложной модели Samsung — Galaxy Z Fold 7.

Главный складывающийся экран имеет разрешение 2160×1584 пикселей и адаптивную частоту обновления 120 Гц. Наружный дисплей размером 165,1 мм получил соотношение сторон 21:9 и разрешение 1080p.

Устройство оснащено самой большой батареей среди флагманских моделей Samsung и поддерживает сверхбыструю зарядку, которая питает телефон до 50% за 30 минут.

В сложенном виде устройство имеет толщину 12,9 мм, в разложенном — до 4,2 мм. Его вес составляет 309 г.

Устройство позволяет запускать три приложения одновременно в вертикальном режиме и даже использовать среду Samsung DeX без внешнего монитора.

Предлагается смартфон только в одном цвете — черном Crafted Black.

Когда будет в продаже

TriFold поступит в продажу в Южной Корее 12 декабря. Также до конца этого года будет представлен в Китае, Сингапуре, Тайване и Объединенных Арабских Эмиратах. Запуск в США ожидается в первом квартале следующего года.