В США нашли крупнейшее в мире месторождение лития стоимостью $1,5 триллиона

Под древним вулканическим кратером на границе Невады и Орегона в США обнаружили огромное месторождение глины, богатой литием. Ученые считают, что этот ландшафт может содержать достаточно лития, чтобы влиять на глобальный рынок аккумуляторов в течение десятилетий. Об этом сообщает Tom's Hardware.

Этот гигантский кратер, образованный в результате обвала магматической камеры около 16 миллионов лет назад, по оценкам, может содержать от 20 до 40 миллионов метрических тонн литиенасыщенной глины.

По текущей рыночной стоимости это месторождение оценивается в $1,5 триллиона и способно обеспечивать потребности мировой индустрии литиевых батарей (для гаджетов, электромобилей и систем хранения энергии, таких как Powerwall) в течение десятилетий, что придает ему стратегическое значение для США.

Как образовалось гигантское месторождение

Ученые объясняют, что формирование месторождения произошло в несколько этапов:

Несколько миллионов лет назад супервулкан, простиравшийся на 45 км с севера на юг и 35 км с востока на запад, выпал, после чего его магматическая камера обрушилась, образовав большой кратер (кальдеру).

На дне кальдеры остыли толстые слои горячего пепла. Впоследствии там образовалось озеро, которое на протяжении эонов собирало вулканический пепел и иловые отложения.

Длительная вулканическая активность: богатые минералами гидротермальные воды поднимались и оседали в озерных отложениях, создавая высокие концентрации лития.

Сегодня, на месте бывшего озера, например, в районе Thacker Pass, обнаружены стофутовые (около 30 метров) слои калиево-литиевой глины. Значительная часть этой высококачественной литиевой глины находится близко к поверхности, что позволит использовать добычу открытым способом.

Стратегическое значение для США

Эта находка резко меняет стратегический ландшафт для США, которые с 1960-х годов в значительной степени полагались только на рудник Silver Peak в Неваде.

Аналитики прогнозируют, что к 2040 году мировой спрос на литий может возрасти в 8 раз по сравнению с добычей 2022 года.

Коммерческая добыча в таких месторождениях, как Макдермитт и, ранее открытое, месторождение в Южном Арканзасе (5,1−19 млн тонн), становится критически важной для интересов США.

Кроме того, уроки, извлеченные при исследовании супервулкана, могут помочь в открытии многих других залежей.

Будущее элемента

Несмотря на постоянное развитие технологий аккумуляторов и появление альтернатив — например, натрий-ионных аккумуляторов, базирующихся на более распространенных элементах, — они пока уступают литий-ион по энергетической плотности и долговечности. Так что литий, вероятнее всего, будет оставаться ключевым вариантом в ближайшие годы. Это лишь усиливает значение новой американской находки.