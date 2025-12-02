Multi от Минфин
2 декабря 2025, 16:20 Читати українською

В США нашли крупнейшее в мире месторождение лития стоимостью $1,5 триллиона

Под древним вулканическим кратером на границе Невады и Орегона в США обнаружили огромное месторождение глины, богатой литием. Ученые считают, что этот ландшафт может содержать достаточно лития, чтобы влиять на глобальный рынок аккумуляторов в течение десятилетий. Об этом сообщает Tom's Hardware.

В США нашли крупнейшее в мире месторождение лития стоимостью $1,5 триллиона
Фото: freepik.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Этот гигантский кратер, образованный в результате обвала магматической камеры около 16 миллионов лет назад, по оценкам, может содержать от 20 до 40 миллионов метрических тонн литиенасыщенной глины.

По текущей рыночной стоимости это месторождение оценивается в $1,5 триллиона и способно обеспечивать потребности мировой индустрии литиевых батарей (для гаджетов, электромобилей и систем хранения энергии, таких как Powerwall) в течение десятилетий, что придает ему стратегическое значение для США.

Как образовалось гигантское месторождение

Ученые объясняют, что формирование месторождения произошло в несколько этапов:

  • Несколько миллионов лет назад супервулкан, простиравшийся на 45 км с севера на юг и 35 км с востока на запад, выпал, после чего его магматическая камера обрушилась, образовав большой кратер (кальдеру).
  • На дне кальдеры остыли толстые слои горячего пепла. Впоследствии там образовалось озеро, которое на протяжении эонов собирало вулканический пепел и иловые отложения.
  • Длительная вулканическая активность: богатые минералами гидротермальные воды поднимались и оседали в озерных отложениях, создавая высокие концентрации лития.

Сегодня, на месте бывшего озера, например, в районе Thacker Pass, обнаружены стофутовые (около 30 метров) слои калиево-литиевой глины. Значительная часть этой высококачественной литиевой глины находится близко к поверхности, что позволит использовать добычу открытым способом.

Стратегическое значение для США

Эта находка резко меняет стратегический ландшафт для США, которые с 1960-х годов в значительной степени полагались только на рудник Silver Peak в Неваде.

Аналитики прогнозируют, что к 2040 году мировой спрос на литий может возрасти в 8 раз по сравнению с добычей 2022 года.

Коммерческая добыча в таких месторождениях, как Макдермитт и, ранее открытое, месторождение в Южном Арканзасе (5,1−19 млн тонн), становится критически важной для интересов США.

Кроме того, уроки, извлеченные при исследовании супервулкана, могут помочь в открытии многих других залежей.

Будущее элемента

Несмотря на постоянное развитие технологий аккумуляторов и появление альтернатив — например, натрий-ионных аккумуляторов, базирующихся на более распространенных элементах, — они пока уступают литий-ион по энергетической плотности и долговечности. Так что литий, вероятнее всего, будет оставаться ключевым вариантом в ближайшие годы. Это лишь усиливает значение новой американской находки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
