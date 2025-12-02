Multi от Минфин
2 декабря 2025, 16:02

Укрпочта выставляет на продажу автопарк ушедшей эпохи

Укрпочта выставляет на ProZorro. Продажи 716 машин от раритетов до рекордсменов пробега, каждая из которых несет свою историю миллионов километров. Об этом говорится в сообщении компании.

Укрпочта выставляет на ProZorro.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как будут продавать авто

Распродажа структурирована по принципу «один регион — один лот»: в среднем каждая область передает на торги по три десятка машин. Больше техники накопилось в Хмельницком регионе — 73 единицы.

Меньше всего в Донецком, где к аукциону попадут только четыре автомобиля. Вся эта география срез того, как десятилетиями работала почта в каждом уголке страны.

Какие лоты есть

В перечне лотов настоящая техническая антология. Старейший участник торгов, ГАЗ-52 1979 года с Полтавщины, выглядит как привет со времени, когда письма писали только на бумаге и ждали их неделями.

Самый молодой Citroën Berlingo 2021 года после ДТП, успел проехать всего 2 тысячи километров. Всего 28 машин принадлежат к эре до 1991 года, а 654 это модели русского либо русского производства: ГАЗы, УАЗы, ВАЗы, КАМАЗы и остальные, которые годами были незаметным фундаментом почтовой логистики.

Есть и свои легенды выносливости. Volvo FH 12 из Киева прошел 2,9 миллиона километров — это почти четыре дороги к Луне и обратно.

Средний пробег всех авто составляет около 470 тысяч километров, а физический износ составляет 96%. Это транспорт, который держался больше на характере, чем на технике, и поэтому каждый лот имеет собственный шарм.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
2 декабря 2025, 18:10
#
Цього всеодно не вистачить Смілянському на з/п.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
