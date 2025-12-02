«Смехотворно переоцененная»: Майкл Бьюрри прогнозирует проблемы для акционеров Tesla из-за гигантского бонуса Маска

Легендарный инвестор Майкл Бьюрри, известный благодаря фильму «Игра на понижение» (The Big Short), выступил с резкой критикой текущей рыночной стоимости компании Tesla. По его мнению, капитализация автопроизводителя неоправданно завышена, а рекордный компенсационный пакет Илона Маска только ухудшит ситуацию для обычных инвесторов из-за размывания их долей. Об этом пишет Reuters.

Математика размывания капитала

В своем бюллетене на платформе Substack Бьюрри привел тревожную статистику для держателей акций Tesla. По его подсчетам, компания ежегодно «размывает» долю своих акционеров примерно на 3,6%. Это происходит из-за практики выплаты вознаграждений сотрудникам в виде акций. При этом Tesla не проводит обратный выкуп акций, чтобы компенсировать этот эффект.

Ситуацию осложняет новость о потенциальной выплате Илону Маску компенсационного пакета, который оценивается в 1 триллион долларов.

«С последними новостями о пакете выплат Илона Маска в 1 триллион долларов размывание, несомненно, продолжится. Рыночная капитализация Tesla сегодня смехотворно переоценена, и это продолжается уже долгое время», — предупредил Бьюрри.

В настоящее время рыночная стоимость Tesla составляет 1,35 трлн долларов. План выплат Маску может добавить в обращение десятки миллионов новых акций, если компания достигнет определенных финансовых показателей.

Эволюция обещаний: от автомобилей до роботов

Бьюрри также раскритиковал постоянную смену нарративов вокруг бизнеса Tesla, которые поддерживают высокую цену акций. Он отметил, что фанаты бренда («культ Илона») меняют фокус внимания каждый раз, когда на горизонте появляются конкуренты.

«Как примечание: культ Илона ставил все на электромобили, пока не появилась конкуренция; затем все на автономное вождение, пока не появилась конкуренция; а теперь ставит все на роботов — пока не появится конкуренция», — иронизирует инвестор.

Стоит отметить, что это не первая атака Бьюрри на компанию Маска. В 2021 году его хедж-фонд Scion Asset Management открыл короткую позицию против Tesla на сумму около 530 миллионов долларов, но впоследствии закрыл ее.