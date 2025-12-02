Multi от Минфин
2 декабря 2025, 14:57

В Apple реорганизуют ИИ-подразделение на фоне рекордных цен на акции

Apple начинает масштабную реструктуризацию своего подразделения искусственного интеллекта, пытаясь преодолеть отставание от конкурентов в ключевой технологии. Компания объявила об отставке старшего вице-президента по стратегии И И Джона Джаннандреа, чью каденцию связывают с трудностями и неудачами корпорации в этой сфере. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Apple начинает масштабную реструктуризацию своего подразделения искусственного интеллекта, пытаясь преодолеть отставание от конкурентов в ключевой технологии.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Изменения на верхушке: кто уходит и кто приходит

Джон Джаннандреа, который подчинялся непосредственно Тиму Куку, покидает свой пост. Его обязанности будут распределены между другими топ-менеджерами, ответственными за разработку программного обеспечения, сервисы и операционную деятельность. 60-летний Джаннандреа останется в компании в качестве советника до своей окончательной пенсии следующей весной.

На его место, хотя и рангом ниже (на должность вице-президента), приходит Амар Субраманья. Это знаковая фигура в индустрии: ранее он помогал руководить разработкой чат-бота Gemini в Google, а до перехода в Apple работал в Microsoft. Субраманья будет подчиняться Крейгу Федериги, главному вице-президенту по разработке ПО.

Признание поражения: почему меняют команду

Реорганизация является фактическим признанием того, что стратегия развития собственного ИИ потерпела неудачу. Apple не смогла вовремя выпустить ряд функций, анонсированных еще в 2024 году.

Главным разочарованием стала Siri. Спустя 14 лет после запуска голосовой ассистент по-прежнему способен выполнять только базовые, одноразовые запросы, тогда как конкуренты предлагают чат-ботов, способных вести человеческие диалоги и решать сложные задачи.

По данным источников, сейчас Apple тестирует версию Gemini от Google для интеграции в следующую версию Siri. Это свидетельствует о том, что компания не смогла создать собственный конкурентный продукт и вынуждена полагаться на технологии соперника.

Впрочем, акции компании выросли до исторического максимума ($283). Этому способствуют удачные продажи последнего iPhone.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
