2 декабря 2025, 14:36

Небанковский финсектор демонстрирует рост кредитования, лизинга и страховых услуг.

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал Обзор небанковского финансового сектора за ІІІ квартал, свидетельствующий о возобновлении и росте ключевых сегментов рынка. В частности заметно увеличились объемы страховых услуг, факторинга, лизинга и кредитования.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Активы и стабилизация рынка

Общие объемы активов небанковских финансовых учреждений (НБФУ) увеличились по сравнению с предыдущим кварталом. Активы страховщиков и ломбардов продолжили расти, тогда как финансовые компании стабилизировали свои показатели после падения во ІІ квартале. Несмотря на это доля НБФУ под наблюдением НБУ в активах всего финсектора остается на исторически низком уровне — 8,9%.

Страховщики: Драйверы роста

Сегмент страховщиков продемонстрировал сильнейшую динамику:

  • Активы рисковых страховщиков выросли на 10% квартал к кварталу и на 31% в годовом исчислении.
  • Страховщики жизни показали рост активов на 3% и 15% соответственно.

Рост премий для рисковых страховщиков (+9% кв/кв) обеспечен страхованием транспортных средств и здоровья. Для life-страховщиков (+12% кв/кв) — продуктами накопительного страхования жизни.

«Все страховщики придерживались требований к капиталу платежеспособности (SCR) и минимальному капиталу (MCR), то есть за год они полностью адаптировались к обновленным требованиям», — говорится в сообщении.

Финкомпании и ломбарды: Новые максимумы

Финансовые компании и ломбарды также отметились положительными результатами:

  • Новые кредиты бизнеса от финкомпаний достигли самого высокого уровня за весь период полномасштабной войны.
  • Розничный сегмент демонстрирует стабильно высокий объем новых кредитов в пять кварталов подряд.
  • Факторинг (финансирование дебиторской задолженности) растет четвёртый квартал подряд.
  • Ломбарды нарастили объемы активов, в том числе новых кредитов под залог, и увеличили прибыль.

Лишь одна финкомпания (находящаяся в процессе присоединения к другой) не выполняла требования к минимальному размеру собственного капитала.

Кредитные союзы

Отмечается, что продолжается сокращение количества кредитных союзов, в основном из-за отзыва лицензий у нарушителей нормативов. В то же время объем новых потребительских кредитов возрос, а доля просроченной задолженности, дольше 90 дней, снизилась до 25%. Все союзы соблюдают норматив достаточности регулятивного капитала Н1.

Перспективы: Усиление регулировки

С января 2026 страховщики начнут формировать технические резервы по обновленной методике, а финкомпании будут выполнять обновленные пруденциальные требования. Дополнительные требования ожидают значимые компании, перечень которых будет обнародован до февраля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Источник: Минфин
