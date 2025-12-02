Акции Bayer взлетели до 17-летнего максимума

Немецкий фармацевтический и агрохимический гигант Bayer пережил лучший день на фондовом рынке с 2008 года. Акции компании подскочили на 15% после того, как администрация президента США неожиданно выступила на стороне корпорации в многолетней судебной войне по поводу гербицида Roundup. Об этом сообщает MarketWatch 2 декабря.

Что произошло в суде

Ключевым драйвером роста стало заявление Генерального прокурора США Джона Соуэра. Он поддержал просьбу Bayer к Верховному суду США ограничить количество исков, в которых утверждается, что пестицид Roundup вызывает рак.

Юридическая суть спора сводится к вопросу приоритета законов: может ли федеральное правило об инсектицидах отменять законы отдельных штатов, на которых основаны иски пострадавших.

Реакция рынка и аналитиков

Инвесторы восприняли эту новость как сигнал к покупке. Акции Bayer (тикер BAYN) выросли более чем на 4 евро, достигнув отметки €34,75. Это самый большой процентный прирост за одну торговую сессию с 28 октября 2008 года.

Аналитики Jefferies считают, что вмешательство администрации Трампа поможет Bayer окончательно закрыть вопрос с судебными исками до конца 2026 года. Это освободит огромные ресурсы компании: только в третьем квартале Bayer зарезервировал 6,5 миллиарда евро на покрытие текущих и будущих судебных расходов.