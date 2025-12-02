WhiteBIT выходит на рынок США, криптофонды вернулись к росту: что нового

WhiteBIT начинает работу в США

Криптовалютная биржа WhiteBIT, основанная украинской командой, предприняла важный стратегический шаг, официально выйдя на рынок Соединенных Штатов Америки. Компания объявила о запуске WhiteBIT US как полностью независимой операционной структуры. Об этом в редакции Incrypted сообщили представители платформы.

Этот выход на американский рынок, считающийся мировым эталоном регулирования, подчеркивает глобальный статус украинских ИТ-компаний.

«Этот стратегический шаг… подтверждает статус украинских ИТ-компаний как игроков мирового масштаба», — отметили в команде WhiteBIT.

WhiteBIT US уже получила необходимые операционные лицензии и открыла свою штаб-квартиру в Нью-Йорке, а также сеть представительств в разных регионах. В планах компании — обслуживание пользователей во всех 50 штатах.

Основатель и СЕО WhiteBIT Владимир Носов объяснил причины выхода на американский рынок не только желанием масштабироваться.

«Наше решение выйти на рынок США продиктовано не только желанием масштабироваться, но и проактивным подходом страны к криптоиндустрии и ее политикой привлечения технологических компаний», — заявил Владимир Носов.

Sony Bank готовится выпустить долларовый стейблкоин в США к 2026 году

Sony Bank, дочерняя компания японского технологического гиганта Sony Group, намерена выйти на рынок цифровых активов со своим стейблкоином. По информации Nikkei, запуск токена, привязанного к доллару США, запланирован на 2026 год финансовый год.

Основным предназначением нового стейблкоина станет упрощение и удешевление оплаты цифрового контента в рамках масштабной экосистемы Sony. В частности, токен будет использоваться для транзакций, связанных с:

Видеоигры

Аниме

Другим цифровым контентом

Ключевое преимущество внедрения стейблкоина, по замыслу разработчиков, заключается в значительном снижении платежных комиссий. Эти комиссии взимаются традиционными кредитными компаниями при использовании классических карточных инструментов. Переход на блокчейн-платежи позволит оптимизировать эти расходы пользователям и платформе.

Этот шаг подчеркивает стремление Sony Group интегрировать финансовые технологии нового поколения в свой развлекательный бизнес.

Биткоин и Ethereum закрыли ноябрь с заметным падением, повторяя динамику 2018 года

Ноябрь 2025 стал исключительно сложным месяцем для ведущих криптовалют, биткоина и Ethereum, которые продемонстрировали значительное снижение, напоминая динамику падения конца 2018 года.

Первая криптовалюта завершила ноябрь падением на 17,67%. Это падение продолжило негативный тренд, начавшийся в прошлом месяце, и стало самым плохим ноябрьским показателем для актива за последние годы, уступая лишь показателям 2018 года, когда падение было еще глубже.

На момент написания этой новости, биткоин торговался на уровне $86 750.

Ethereum также продемонстрировал значительную негативную динамику, закрыв месяц с понижением на 18,78% (в исходном тексте упоминается 22,38%, но дальнейшее уточнение о 18,78% использовано как основное). Для ETH это стало третьим месяцем подряд, завершенным «в красной зоне».

Это падение особенно нетипичным, поскольку исторически для второй по капитализации криптовалюты ноябрь чаще заканчивался ростом. Таким образом, результат 2025 значительно повлиял на долгосрочную статистику.

На момент написания новости стоимость Ethereum составила $2795.

Криптофонды вернулись к росту: Привлечено более $1 миллиарда после месяца оттоков

Криптовалютные инвестиционные продукты успешно прервали длительную полосу неудач, зафиксировав значительный чистый приток средств в $1,07 млрд за неделю с 21 по 28 ноября. Этот результат особенно важен, поскольку он остановил четырехнедельную серию оттоков, общий объем которых достигал $5,7 млрд, как свидетельствует отчет CoinShares.

Позитивный поворот на рынке аналитики связывают с комментариями члена ФРС Джона Уильямса о «сдерживающей» монетарной политике. Это усилило ожидание рынка возможного снижения ключевой ставки уже в декабре.

Несмотря на низкую активность торгов ($24 млрд против $56 млрд неделей ранее) через День благодарения, львиную долю притока — $994 млн — обеспечили инвесторы из США. Положительную динамику также показали Канада ($97,6 млн) и Швейцария ($24,6 млн), в то время как Германия зафиксировала заметный отток в $55,5 млн.

Биткоин: Продукты на базе BTC привлекли $461 млн. Инвесторы также прекращают делать ставки на падение, выведя $1,9 млн из шорт-инструментов.

Ethereum: Актив привлек $308 млн, что отражает всеобщее улучшение рыночных настроений.

XRP: Продукты на базе XRP установили рекорд, зафиксировав недельный приток в $289 млн. Рост интереса обусловлен недавним запуском ETF в США. За последние шесть недель актив привлек средства, эквивалентные 29% активов в управлении (AUM).

Cardano (ADA): Продукты на основе этой монеты подверглись оттоку в $19,3 млн, что составляет 23% от их AUM.

Спотовые биржевые фонды на базе Solana также показали чистый приток в размере $5,37 млн. 28 ноября. Лидерами здесь стали фонд GSOL от Grayscale ($4,33 млн.) и FSOL от Fidelity ($2,42 млн.). Общий объем AUM Solana-ETF составляет $888,25 млн.

Следует отметить высокую стабильность инструментов на базе XRP: притоки капитала в эти фонды не прекращаются уже девятую торговую сессию подряд.