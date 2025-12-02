С 1 декабря отправители смогут ослеживать свои денежные переводы 24/7 — НБУ

С 1 декабря 2025 года НБУ внедрил в Системе электронных платежей (СЭП) новую функцию — трекинг-сервис. Теперь как бизнес, так и обычные граждане смогут следить за движением своих денег 24/7, понимая, на каком именно этапе находится транзакция. Об этом сообщается на сайте регулятора.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прозрачность по коду UETR

Новый сервис работает по принципу, знакомому каждому, кто хоть раз отслеживал доставку посылки через логистические компании. Ключевым элементом системы является UETR — уникальный идентификатор платежной операции.

Введя этот код в системе «ТрекСЭП», пользователь (плательщик или получатель) сможет узнать текущий статус платежа без раскрытия персональных данных. Система будет показывать следующие этапы:

Платеж инициирован.

Обрабатывается банком плательщика.

Ожидает обработки в СЭП.

Зачислено на счет получателя.

Это касается переводов по номеру IBAN, в том числе и мгновенных платежей.

Новые правила игры для банков

Внедрение системы будет происходить поэтапно. Сейчас сервис запущен, но полная интеграция станет обязательной для всех участников рынка с 1 апреля 2026 года. С этой даты все банки и участники СЭП будут обязаны:

Формировать код UETR для каждой транзакции.

Предоставлять этот код клиенту-плательщику.

Передавать в «ТрекСЭП» актуальную информацию о статусе операции.

По словам директора Департамента информационных технологий НБУ Владимира Нагорнюка, это нововведение не только даст клиентам инструмент контроля, но и позволит банкам сэкономить на операционных расходах, ведь уменьшится количество запросов в службу поддержки по розыску платежей.

Курс на Европу

Запуск трекинга является частью глобальной стратегии модернизации платежной инфраструктуры Украины на 2025−2030 годы. НБУ готовит почву для перехода к мультивалютности СЭП и полной интеграции с европейской платежной системой (в частности для трансграничных переводов SEPA).

Также в планах регулятора — внедрение искусственного интеллекта для анализа рисков и обработки платежей.