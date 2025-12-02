Сколько заработала Украина на IT-экспорте в октябре: динамика и суммы

В октябре текущего года объем IT-экспорта увеличился на 1,6% и составил $566 миллионов. Украинской экономике это принесло на $9 миллионов больше по сравнению с сентябрем. Об этом пишет Львовский кластер со ссылкой на данные НБУ .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменились показатели

Показатели на 6,4% или $34 миллиона больше по сравнению с октябрем 2024 года.

В общей сложности за 10 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила $5,4 миллиарда. Это на 2,2% больше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $118 миллионов.

Положительная динамика в отрасли

«Уже второй месяц подряд мы наблюдаем положительную динамику в отрасли. Октябрь стал вторым лучшим месяцем этого года, уступив только апрель. По итогам 2024 года экспорт ИТ-услуг составил $6,45 млрд при общем обороте сектора $7,48 млрд. По нашим прогнозам, 2025 год должен завершиться по меньшей мере на уровне прошлогоднего экспорта. А если нынешняя положительная динамика будет сохраняться, можем ожидать роста показателей — от 1% до 2%.

Что касается 2026 года, делать точные расчеты пока нецелесообразно: оценивать динамику имеет смысл после первых месяцев, когда станет понятнее общий тренд, включая сезонные колебания и ключевые макропоказатели. Итак, базовый прогноз на 2026 год — осторожно нейтральный: экспорт ИТ-услуг, вероятно, останется на текущем уровне без резких колебаний, пока не станут яснее внешний регуляторный фон и ранние рыночные тенденции нового года", — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского И Т Кластера .