Сколько заработала Украина на IT-экспорте в октябре: динамика и суммы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 декабря 2025, 8:51 Читати українською

Сколько заработала Украина на IT-экспорте в октябре: динамика и суммы

В октябре текущего года объем IT-экспорта увеличился на 1,6% и составил $566 миллионов. Украинской экономике это принесло на $9 миллионов больше по сравнению с сентябрем. Об этом пишет Львовский кластер со ссылкой на данные НБУ.

В октябре текущего года объем IT-экспорта увеличился на 1,6% и составил $566 миллионов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменились показатели

Показатели на 6,4% или $34 миллиона больше по сравнению с октябрем 2024 года.

В общей сложности за 10 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила $5,4 миллиарда. Это на 2,2% больше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $118 миллионов.

Положительная динамика в отрасли

«Уже второй месяц подряд мы наблюдаем положительную динамику в отрасли. Октябрь стал вторым лучшим месяцем этого года, уступив только апрель. По итогам 2024 года экспорт ИТ-услуг составил $6,45 млрд при общем обороте сектора $7,48 млрд. По нашим прогнозам, 2025 год должен завершиться по меньшей мере на уровне прошлогоднего экспорта. А если нынешняя положительная динамика будет сохраняться, можем ожидать роста показателей — от 1% до 2%.

Что касается 2026 года, делать точные расчеты пока нецелесообразно: оценивать динамику имеет смысл после первых месяцев, когда станет понятнее общий тренд, включая сезонные колебания и ключевые макропоказатели. Итак, базовый прогноз на 2026 год — осторожно нейтральный: экспорт ИТ-услуг, вероятно, останется на текущем уровне без резких колебаний, пока не станут яснее внешний регуляторный фон и ранние рыночные тенденции нового года", — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского И Т Кластера.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в октябре 2025 года составила $1,36 миллиарда, что на $20 миллионов или 1,5% больше по сравнению с сентябрем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 декабря 2025, 10:32
#
Не может быть …положительной динамики… !!!
Еще в декабре 2024 года, депутат южанина и депутат железняк писали у себя в «телеге» что, Зеленский «задавил» всю !!! айти галузь.
Так кому верить?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают GrugoriyHoland, Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік) и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами