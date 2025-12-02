Вложения в ОВГЗ выросли почти на 30%: кто покупает больше всего

В ноябре 2025 года объем вложений юридических и физических лиц в ОВГЗ был на 29,9% больше, чем в ноябре прошлого года. В настоящее время граждане Украины держат более 107,4 млрд грн в государственных ценных бумагах, а юридические лица — более 172,3 млрд гривен. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Аукционы Министерства

В ноябре Министерство финансов провело 19 аукционов и привлекло 40,3 млрд грн в эквиваленте госбюджета. Из этой суммы 26,4 млрд грн обеспечили гривневые облигации со средневзвешенной доходностью 17,1% годовых.

Кроме того, инвесторы приобрели валютные ОВГЗ на $324,2 млн с доходностью 4% годовых, а также на 6,7 млнmевро под 3,22% годовых.

Кто держит больше всего

По состоянию на 1 декабря 2025 года в обращении находятся государственные облигации более чем на 1,9 трлн гривен. Наибольшую часть держат коммерческие банки — 48,4%, далее Национальный банк Украины — 34,91%.

Доли других инвесторов составляют: 9,03% у юридических лиц, 5,63% — у физических лиц, 1,16% — у страховых компаний, 0,85% — у нерезидентов и 0,02% — у территориальных общин.

С начала 2025 г. с помощью аукционов ОВГЗ было привлечено около 513,4 млрд грн. ОВГЗ второй по объему источник финансирования бюджета после международной поддержки. С начала полномасштабного вторжения общая сумма привлеченных средств из-за внутренних заимствований превысила 1,94 трлн гривен.

Как приобрести

Купить военные облигации может каждый желающий — в приложении «Дия», в банках или через брокеров. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.

В «Дии» это можно сделать через несколько минут: в разделе «Услуги» нужно выбрать «Военные облигации», определить тип облигации с перечнем украинских городов или территорий, выбрать банк или брокера, заполнить контактные данные, подписать документы и произвести оплату.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.