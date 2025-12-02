Multi от Минфин
українська
2 декабря 2025, 8:00

Укрпочта под надзором НБУ: регулятор вынес письменное предостережение

Национальный банк применил к Укрпочте (ЕГРПОУ 21560045) меру влияния в виде письменного предостережения за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк применил к Укрпочте (ЕГРПОУ 21560045) меру влияния в виде письменного предостережения за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Принятие решения

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры Нацбанка принял 1 декабря 2025 года.

За что предостерегает НБУ

По результатам осуществления безвыездного надзора за деятельностью Укрпочта НБУ установил нарушение требований:

  • закона «О платежных услугах»;
  • постановления Правления НБУ «Об утверждении Положения о требованиях к системе управления предоставителя финансовых платежных услуг», а также положения, утвержденного этим постановлением;
  • постановления Правления НБУ «Об утверждении Положения об организации обеспечения бесперебойного функционирования в условиях особого периода банковской системы, деятельности небанковских финансовых учреждений и других лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет НБУ», а также положение, утвержденное этим постановлением;
  • Положение об осуществлении НБУ безвыездного надзора на платежном рынке за небанковскими поставщиками платежных услуг, поставщиками ограниченных платежных услуг, утвержденного постановлением Правления НБУ;
  • Положением о порядке осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг, утвержденного постановлением Правления Нацбанка;
  • Правил организации статистической отчетности, подаваемой в Нацбанк в условиях особого периода, утвержденных постановлением Правления НБУ.

Укрпочта обязана устранить нарушения законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, и принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшей деятельности в течение не более 60 календарных дней с даты получения предостережения.

Напомним

В августе 2025 года Нацбанк вынес письменное предупреждение АО «Укрпочта». Причиной стала неэффективная организация системы управления рисками, являющаяся нарушением требований законодательства.

Как пояснил регулятор, меры воздействия были применены за различные нарушения, в частности в сфере предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
