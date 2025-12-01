Национальный банк Украины объявил о старте амбициозной нумизматической программы. Регулятор запустил новую серию оборотных памятных монет, главной темой которой стало единство государства, его неделимость и административно-территориальное устройство. Официальная презентация превратилась в масштабную публичную дискуссию с участием высшего руководства страны. Об этом сообщает Национальный банк Украины 1 декабря.
Нацбанк запускает в обращение 54 миллиона монет, посвященных каждой области Украины
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Символизм даты и стратегия на два года
Мероприятие состоялось в знаковую дату — годовщину Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, когда народ подтвердил Акт провозглашения независимости. В обсуждении приняли участие глава НБУ Андрей Пышный, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и первый вице-премьер Юлия Свириденко.
Планы регулятора масштабны:
- Продолжительность: выпуск серии будет продолжаться в течение следующих двух лет.
- Охват: монеты будут посвящены каждой области Украины.
- Тираж: всего в обращение будет введено 54 миллиона монет.
Чем отличаются оборотные памятные монеты
Важно различать типы монет, которые выпускает НБУ.
- Инвестиционные и коллекционные монеты: Изготавливаются из драгоценных металлов (золото, серебро) или нейзильбер, имеют высокое качество чеканки (пруф) и продаются значительно дороже номинала. Они интересны коллекционерам и не попадают в кассы магазинов.
- Оборотные памятные монеты: Это монеты (обычно номиналом 10 гривен), которые свободно ходят в обращении. Ими можно расплатиться в супермаркете или маршрутке. Они изготавливаются из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. Новая серия относится именно ко второй категории. Это означает, что каждый украинец сможет получить такую монету на сдачу в магазине, что превращает ее в массовый информационный носитель, а не просто экспонат для нумизматов.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1