Нацбанк запускает в обращение 54 миллиона монет, посвященных каждой области Украины

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 декабря 2025, 19:47 Читати українською

Нацбанк запускает в обращение 54 миллиона монет, посвященных каждой области Украины

Национальный банк Украины объявил о старте амбициозной нумизматической программы. Регулятор запустил новую серию оборотных памятных монет, главной темой которой стало единство государства, его неделимость и административно-территориальное устройство. Официальная презентация превратилась в масштабную публичную дискуссию с участием высшего руководства страны. Об этом сообщает Национальный банк Украины 1 декабря.

Национальный банк Украины объявил о старте амбициозной нумизматической программы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Символизм даты и стратегия на два года

Мероприятие состоялось в знаковую дату — годовщину Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, когда народ подтвердил Акт провозглашения независимости. В обсуждении приняли участие глава НБУ Андрей Пышный, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и первый вице-премьер Юлия Свириденко.

Планы регулятора масштабны:

  • Продолжительность: выпуск серии будет продолжаться в течение следующих двух лет.
  • Охват: монеты будут посвящены каждой области Украины.
  • Тираж: всего в обращение будет введено 54 миллиона монет.

Чем отличаются оборотные памятные монеты

Важно различать типы монет, которые выпускает НБУ.

  • Инвестиционные и коллекционные монеты: Изготавливаются из драгоценных металлов (золото, серебро) или нейзильбер, имеют высокое качество чеканки (пруф) и продаются значительно дороже номинала. Они интересны коллекционерам и не попадают в кассы магазинов.
  • Оборотные памятные монеты: Это монеты (обычно номиналом 10 гривен), которые свободно ходят в обращении. Ими можно расплатиться в супермаркете или маршрутке. Они изготавливаются из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. Новая серия относится именно ко второй категории. Это означает, что каждый украинец сможет получить такую монету на сдачу в магазине, что превращает ее в массовый информационный носитель, а не просто экспонат для нумизматов.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Coreinside
Coreinside
1 декабря 2025, 23:13
#
І держава заробить рівно стільки, скільки монет осяде в «колекціях».Гарний маркетинг.Сотню -дві мільйонів, а може і більше, заробити можна.Сам можливо збиратиму).Для інтересу.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами