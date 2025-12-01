Нацбанк запускает в обращение 54 миллиона монет, посвященных каждой области Украины

Национальный банк Украины объявил о старте амбициозной нумизматической программы. Регулятор запустил новую серию оборотных памятных монет, главной темой которой стало единство государства, его неделимость и административно-территориальное устройство. Официальная презентация превратилась в масштабную публичную дискуссию с участием высшего руководства страны. Об этом сообщает Национальный банк Украины 1 декабря.