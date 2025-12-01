Инфляция «съела» доллар до нескольких центов за последние 100 лет: инфографика

Покупательная способность доллара США претерпела драматическое падение в течение последнего столетия. По данным Федеральной резервной системы, доллар сегодня стоит всего несколько центов по сравнению с его стоимостью в 1913 году. График, иллюстрирующий эту тенденцию, наглядно демонстрирует, как инфляция и рост денежной массы обесценили главную мировую валюту. Об этом сообщает Visual Capitalist.

Хроника падения: от войн до нефтяных кризисов

Анализ данных показывает, что самые резкие обвалы стоимости доллара совпадали с глобальными потрясениями.

Мировые войны: Первая и Вторая мировые войны заставили правительство США печатать огромное количество денег для финансирования военных расходов, что привело к стремительному росту цен.

Нефтяной шок 1970-х: резкое подорожание энергоносителей спровоцировало глобальную инфляцию, которая нанесла еще один мощный удар по покупательной способности американской валюты.

Чем ниже становится индекс покупательной способности, тем меньше товаров и услуг можно приобрести за ту же сумму денег.

От золота до печатного станка

Переломным моментом в истории доллара стал 1971 год. Тогда президент Ричард Никсон отменил золотой стандарт — систему, при которой стоимость доллара была привязана к золоту.

Причиной такого шага стало то, что США выпустили в обращение больше бумажных денег, чем имели золотых запасов для их обеспечения. Иностранные государства начали активно требовать обмена своих долларовых резервов на реальное золото, что грозило опустошением американской казны.

Отказ от золотого стандарта развязал руки политикам. Они получили гибкость в управлении экономикой, но в то же время это упростило процесс создания новых денег. Как следствие, денежная масса (показатель M2, включающий наличные деньги и депозиты) начала расти значительно быстрее реальной экономики, что стало топливом для долгосрочной инфляции.

Почему это важно

Эта визуализация разрушает миф о том, что «хранить в долларах» — это надежная стратегия на десятилетия. Хотя доллар более стабилен, чем гривна, он так же подвержен инфляции.